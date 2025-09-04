Icon Menü
Mühlhausen: Kameradschaft und Teamgeist im Maislabyrinth

Mühlhausen

Kameradschaft und Teamgeist im Maislabyrinth

Jugendfeuerwehren der Gemeinde Affing unternehmen gemeinsamen Ausflug
Von Sandro Herold
    • |
    • |
    • |
    Die Jugendlichen und Betreuer vor dem Maislabyrinth.
    Die Jugendlichen und Betreuer vor dem Maislabyrinth. Foto: Sandro Herold

    Die Jugendfeuerwehren aus Affing, Anwalting, Aulzhausen, Gebenhofen und Mühlhausen unternahmen einen gemeinsamen Ausflug ins Maislabyrinth nach Radersdorf (Gemeinde Kühbach). In gemischten Teams meisterten die Jugendlichen die Irrwege und beantworteten vorbereitete Fragen. Zum Abschluss gab es Pizza und eine Feedbackrunde, bei der sich die Jugendlichen mit Vorschlägen für den nächsten Ausflug beteiligten konnten.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

