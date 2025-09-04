Kameradschaft und Teamgeist im Maislabyrinth

Die Jugendfeuerwehren aus Affing, Anwalting, Aulzhausen, Gebenhofen und Mühlhausen unternahmen einen gemeinsamen Ausflug ins Maislabyrinth nach Radersdorf (Gemeinde Kühbach). In gemischten Teams meisterten die Jugendlichen die Irrwege und beantworteten vorbereitete Fragen. Zum Abschluss gab es Pizza und eine Feedbackrunde, bei der sich die Jugendlichen mit Vorschlägen für den nächsten Ausflug beteiligten konnten.

