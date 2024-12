Kinder der Realschule Affing erfüllen Kindern Wünsche

Auch in diesem Jahr nahmen die Schülerinnen und Schüler der Realschule Affing wieder an der „Wunschbaum-Aktion“ des Vereins Kinderweihnachtswunsch aus Gersthofen teil und bescherten so mehreren Kindern aus verschiedenen Kindereinrichtungen in der Region einen Wunsch. Die Schülermitverantwortung, alle Klassensprecher, Schülersprecher und Verbindungslehrkräfte haben zusammen mit ihren Klassenleitern einen Betrag gespendet und so zum Realisieren der Wünsche verholfen.

