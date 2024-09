Ampel-Bau: Am Freitag wird die Kreuzung in Mühlhausen freigegeben

Im Laufe des Freitags wird die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen (Affing) wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten für den Kreuzungsumbau samt Lichtsignalanlage auf Höhe des Gewerbegebietes Unterkreuthweg liegen in den letzten Zügen. Laut Bauamtsleiter Ralf Scherbauer wird die aktuelle Vollsperrung im Laufe des Freitagnachmittags aufgehoben.

Seit April waren wegen des Kreuzungsumbaus am Gewerbegebiet Unterkreuthweg samt Einbau einer Ampelanlage Einschränkungen nötig, seit knapp zwei Wochen zusätzlich eine Vollsperrung wegen der Asphaltierungsarbeiten. Scherbauer zufolge werden die Montagearbeiten für die Lichtsignalanlage am Donnerstag abgeschlossen. Am Freitag müssen dann unter anderem noch die Sperrschilder entfernt werden. Der Bauamtsleiter ist voller Lob für die beteiligten Firmen. Die Maßnahme liegt exakt im Zeitplan. Alles sei „super gelaufen“, sagt Scherbauer.

Der Seeweg bleibt noch eineinhalb Wochen halbseitig gesperrt

Eine kleine Ausnahme gibt es: Die Lichtsignalanlage kann erst am 11. Oktober in Betrieb genommen werden. Das liegt an Restarbeiten an der Wasserleitung in der Einmündung des Seeweges. Diese hatten mit dem Betrieb des dortigen Campingplatzes abgestimmt werden müssen und können deshalb laut Scherbauer erst jetzt erledigt werden. Die Einmündung bleibt deshalb noch etwa eineinhalb Wochen halbseitig gesperrt. Erst wenn die Kreuzung komplett frei ist, sei die Freigabe der Ampelschaltung verkehrsrechtlich möglich, erläutert Scherbauer.

Icon Vergrößern Die Einmündung des Seeweges in die Ortsdurchfahrt Mühlhausen bleibt noch etwa eineinhalb Wochen halbseitig gesperrt. Foto: Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Die Einmündung des Seeweges in die Ortsdurchfahrt Mühlhausen bleibt noch etwa eineinhalb Wochen halbseitig gesperrt. Foto: Foto: Josef Abt

Doch am Freitagnachmittag ist wieder uneingeschränkt freie Fahrt in Mühlhausen möglich. Auch die Umleitung von und zum Gewerbegebiet kann dann aufgehoben werden.

undefined