Marode Ortsdurchfahrt: 2026 geht‘s weiter mit der Sanierung

Die marode Ortsdurchfahrt von Mühlhausen (Affing) steht seit Jahren auf der Sanierungsliste des Staatlichen Bauamts Augsburg. Im vergangenen Jahr war der Abschnitt im Bereich der Kreuzung am Gewerbegebiet mit der Installation der Ampelanlage an der Reihe. Auch Richtung Flughafen ist die Strecke schon erneuert. Im kommenden Jahr geht es weiter in der Ortsmitte.

Dann ist der Abschnitt zwischen der Einmündung des Lärchenweges und des Anwaltinger Weges an der Reihe, der ursprünglich bereits ab 2023/24 geplant war. Das teilte Bürgermeister Markus Winklhofer jüngst im Gemeinderat mit. Näheres ist auf der Internetseite des Planungsbüros Sweco zu finden, das mit dem Projekt beauftragt wurde. Demnach werden die Fahrbahn und die Gehwege erneuert und erweitert. Hauptziel sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit ganz besonders für Fußgängerinnen und Radfahrer, für die ein 1,50 Meter breiter Schutzstreifen geplant ist. (jca)