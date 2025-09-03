Icon Menü
Mühlhausen: Mühlhausener verabschieden sich von Pater Thomas

Mühlhausen

Mühlhausener verabschieden sich von Pater Thomas

Nach zwei Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Affing verlässt der Pater die Pfarrei.
Von Petra Kosak
    • |
    • |
    • |
    Auch in Mühlhausen verabschiedeten sich die Gläubigen von ihrem Seelsorger mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, der Kirchenverwaltung, der Ministranten und der Mesnerin.
    Auch in Mühlhausen verabschiedeten sich die Gläubigen von ihrem Seelsorger mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, der Kirchenverwaltung, der Ministranten und der Mesnerin. Foto: Manfred Klostermeir

    Nach nur zwei Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Affing hieß es für Pater Thomas endgültig Abschied nehmen aus der Pfarrei Affing. Auch in Mühlhausen verabschiedeten sich die Gläubigen von ihrem Seelsorger mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, der Kirchenverwaltung, der Ministranten und der Mesnerin. Nach dem Gottesdienst bedankte sich Peter Kosak mit herzlichen Worten für die vergangenen zwei Jahre und hob dabei besonders die gelungenen Predigten und die liturgische Klarheit von Pater Thomas hervor.

