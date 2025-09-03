Mühlhausener verabschieden sich von Pater Thomas

Nach nur zwei Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Affing hieß es für Pater Thomas endgültig Abschied nehmen aus der Pfarrei Affing. Auch in Mühlhausen verabschiedeten sich die Gläubigen von ihrem Seelsorger mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, der Kirchenverwaltung, der Ministranten und der Mesnerin. Nach dem Gottesdienst bedankte sich Peter Kosak mit herzlichen Worten für die vergangenen zwei Jahre und hob dabei besonders die gelungenen Predigten und die liturgische Klarheit von Pater Thomas hervor.

