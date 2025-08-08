Neuer Kinderspielplatz beim TSV Mühlhausen

Mühlhausen (Gemeinde Affing) ist um eine Attraktion reicher. In einer Gemeinschaftsaktion haben der TSV Mühlhausen und der Katholische Burschen- und Madlnverein Mühlhausen-Aulzhausen Hand in Hand gearbeitet, um einen neuen Kinderspielplatz zu schaffen. Er befindet sich am Sportgelände des TSV. Die vorbildliche Kooperation zeigt, dass in Mühlhausen gemeinsam angepackt wird. Besonderer Dank gebührt dabei dem Vize-Vorstand des TSV, Matthias Mayr. Als qualifizierter Landschaftsgärtner hat er die Planung und die Arbeiten für den Bau professionell organisiert. Eine großzügige Spende des Burschen- und Madlnvereins machte den Bau auch finanziell möglich. Johann Tischer, 1. Vorstand des TSV, bedankte sich bei der offiziellen Eröffnung: "Ich möchte mich im Namen des TSV Mühlhausen beim Burschen- und Madlnverein Mühlhausen-Aulzhausen für die Zusammenarbeit bedanken." Auch Christopher Benkart, 1. Vorstand des Burschen- und Madlnvereins, betonte die Motivation: "Wir hoffen, dass wir den Eltern und ihren Kindern eine Freude bereiten können und sind glücklich, etwas Sinnvolles mit dieser Spende erreicht zu haben." Der neue Spielplatz ist nicht nur ein Ort zum Toben für die Kleinsten, sondern auch ein Symbol für die lebendige Dorfgemeinschaft in Mühlhausen. Er zeigt eindrucksvoll, was erreicht werden kann, wenn verschiedene Generationen und Interessen gemeinsam anpacken.

