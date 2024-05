Polizei lehnt Tempo 30 im neuen Baugebiet "Am Weberanger" ab

Laut Polizei gibt es keine rechtliche Grundlage für eine Reduzierung auf Tempo 30. Das stößt im Affinger Gemeinderat auf Kritik. Er gibt sich damit nicht zufrieden.

Im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen wünscht sich die Gemeinde Affing eine Begrenzung auf Tempo 30. Die Aichacher Polizei sieht dafür keinen Grund und hat sich nach einem Ortstermin gegen ein Tempolimit ausgesprochen. Das will die Gemeinde Affing allerdings so nicht akzeptieren.

Der Polizei zufolge sieht die Straßenverkehrsordnung (STVO) in diesem Fall Tempo 30 nicht vor, weil das Baugebiet keine Zone darstelle. Das treffe allenfalls auf die Berthold- und Konradstraße zu. Doch dort sei eine Beschleunigung auf 50 Kilometer pro Stunde aber ohnehin kaum möglich. Die Straße Weberanger, die den Anwaltinger Weg mit der Staatsstraße 2381 verbindet, stuft die Polizei als Ortsdurchfahrtsstraße ein. Dafür sehe die STVO ebenfalls keine Begrenzung auf Tempo 30 vor. Nach dem Ortstermin vertröstete ein Verkehrssachbearbeiter der Aichacher Polizei die Gemeinde auf die Zeit nach Fertigstellung des Baugebietes. Parkbuchten und Bepflanzung würden den Verkehr in Zukunft einbremsen ebenso wie haltende Fahrzeuge

Faltermeier: Die Situation im Baugebiet "ist todgefährlich"

Gerhard Faltermeier hatte Tempo 30 beantragt, weil er insbesondere die Kinder auf den Straßen im Baugebiet gefährdet sieht. Er ist gelernter Jurist und konnte die Begründung der Polizei "rechtlich gesehen" nicht nachvollziehen. Auch inhaltlich nicht. Denn die aktuelle Situation sei für die Menschen "todgefährlich". Deshalb forderte er jüngst im Gemeinderat, Tempo 30 bei der Verkehrsbehörde im Landratsamt zu beantragen. Manfred Klostermeir stimmte ihm zu. Im Baugebiet sei eben noch nichts fertig, deshalb "müsste man momentan Tempo 30 machen".

Markus Heidenreich, Verwaltungsfachmann und gelernter Polizist, wies wie Faltermeier die von der Polizei erfolgte Einstufung der Straße Weberanger zurück: "Eine Ortsdurchfahrt ist es mit Sicherheit nicht." Für ihn war die Sache eindeutig: "Das ist ganz klar eine Zone-30-Geschichte." Paul Moll ergänzte, man müsse sich "auch mal was trauen". Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig, dem Antrag Faltermeiers zu folgen.

