Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Gleich zwei betrunkene Autofahrer an einem Abend gehen der Aichacher Polizei ins Netz. Einer hat 1,4 Promille Alkohol im Blut und zudem keinen Führerschein.

Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein ist ein 58-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann am Donnerstag gegen 22.30 Uhr im Linken Kreuthweg in Mühlhausen (Gemeinde Affing) und stellten dabei Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Zudem sei der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Der Mann durfte nicht weiterfahren und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zwei betrunkene Autofahrer an einem Abend im Kreis Aichach

Gegen einen weiteren Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Alkohol am Steuer eingeleitet. Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 20.30 Uhr in Reicherstein (Gemeinde Pöttmes) Alkoholgeruch fest und nahmen den Mann mit auf die Dienststelle. Der durchgeführte gerichtsverwertbare Alkoholtest ergab fast 0,7 Promille. (hop)

Lesen Sie dazu auch