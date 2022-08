Retter konnten nicht mehr helfen: Tödlicher Badeunfall im Aulzhauser Weiher

Im Aulzhauser Weiher in Mühlhausen geht am Samstag eine Person unter. Ersthelfer retten sie schnell aus dem Wasser, aber jede weitere Hilfe kommt zu spät.

Schon wieder ist im Landkreis Aichach-Friedberg eine Person bei einem Badeunfall gestorben. Erst Mitte Juli war ein 69-Jähriger im Eisweiher im Gebiet der Sander Seen bei Todtenweis ums Leben gekommen. Zuvor hatte es einen tödlichen Unfall im Friedberger See gegeben. Am Samstagabend nun waren rund 50 Rettungskräfte am Aulzhauser Weiher im Einsatz, der sich im Affinger Gemeindeteil Mühlhausen befindet.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen informierte unsere Redaktion am Sonntag über den Einsatz. Das besagte Gewässer befindet sich in der Verlängerung des Seewegs in Mühlhausen, der auch am kleinen See der Lech-Camping-Anlage vorbeiführt. Die Feuerwehr wurde gegen 19.45 mit der Information gerufen, dass eine Person am Aulzhauser Weiher beim Untergehen gesehen wurde. Daraufhin wurden die Mühlhauser Kameraden und eine Vielzahl von weiteren Einsatzkräften alarmiert. Die Feuerwehr Mühlhausen war nach eigenen Angaben als erstes Fahrzeug vor Ort.

Ersthelfer ziehen Person aus dem Wasser

Wie ein Sprecher der Mühlhauser Feuerwehr berichtet, hatten zwei Ersthelfer die Person bereits aus dem Wasser gerettet und direkt mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen. Die Feuerwehrkameraden setzten die Reanimationsversuche fort, bis der Rettungsdienst eintraf und unterstützten diesen weiter bei der Versorgung des Patienten. Auch ein Notarzt kümmerte sich um die verunglückte Person. Doch alle Hilfsmaßnahmen kamen zu spät. Die Person konnte nicht mehr reanimiert werden. Auch der angeforderte Rettungshubschrauber musste unverrichteter Dinge wieder abfliegen.

Die Aichacher Polizei bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es einen Badeunfall am Aulzhauser Weiher gegeben hat und dass dabei eine Person ums Leben gekommen ist. Weitere Angaben gab es am Sonntag zunächst nicht. Auch nicht, ob es sich bei der toten Person um einen Mann oder eine Frau handelt.

Angehörige sind am Badeweiher in Mühlhausen

Angehörige der verunglückten Person mussten nach Feuerwehr-Informationen mitansehen, wie vergeblich um das Leben des Verwandten gekämpft wurde. Die anwesenden Angehörigen und mehrere Ersthelfer wurden von der Feuerwehr und später vom Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) betreut. Dabei stellten die Mühlhauser Kameraden auch die Mannschaftskabine ihres Löschfahrzeugs als Rückzugsort zur Verfügung. Die Feuerwehr lobte trotz aller Tragik das mutige Eingreifen der Ersthelfer: "Wir wollen ihnen unseren größten Respekt aussprechen. Es ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, unter diesen Bedingungen direkt und ohne Zögern Erste Hilfe zu leisten."

Zu den weiteren Helfern, die am Aulzhauser Weiher im Einsatz waren, zählten Kreisbrandmeister Andreas Stegmann, die Berufsfeuerwehr Augsburg, der Rettungsdienst mit Rettungswagen, Rettungshubschrauber und Notarzt, der Einsatzleiter der Wasserrettung, das Kriseninterventionsteam des BRK und die Polizei. Eine Vielzahl von alarmierten Wasserrettungseinheiten sowie die Feuerwehr Gersthofen (mit Boot) musste die Einsatzstelle laut Mitteilung nicht mehr anfahren, nachdem die Person bereits aus dem Wasser geholt worden war.

Mitte Juli suchten Taucher im Eisweiher im Gebiet der Sander Seen bei Todtenweis nach einem vermissten Schwimmer. Sie konnten den Mann nur noch tot bergen. Foto: Sofia Brandmayr

Der 69-jährige Mann, der Mitte Juli im Eisweiher bei Todtenweis ums Leben gekommen ist, hatte vor dem Untergehen noch mit den Armen auf sich aufmerksam gemacht. Doch die Ersthelfer erreichten ihn nicht mehr rechtzeitig. Daraufhin suchte ein Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften aus der Region nach dem Vermissten. Er konnte aber erst am Tag darauf aus dem Wasser geborgen worden. Bereits vor drei Jahren war eine 56-Jährige im Eisweiher untergegangen und später gestorben.

Zwei Notfälle am Friedberger See

In diesem Sommer vor rund einem Monat gab es im Friedberger See gleich zwei Badeunfälle an einem Tag. Innerhalb weniger Stunden verunglückten eine 80-Jährige und ein 18-Jähriger. Die 80-jährige Augsburgerin ging am Ostufer unter und ertrank, obwohl sie sofort Hilfe bekam und reanimiert wurde. Ein geistig und körperlich behinderter 18-Jähriger geriet nahe des Nordufers in Not. Der junge Mann wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Lebenszeichen ins Uniklinikum Augsburg gebracht und lag dort zunächst im Koma. In der Folge dieser Unfälle berichtete Rainer Heinl vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Aichach-Friedberg, dass es in diesem Jahr wegen der Hitze sehr viele Einsätze an Badegewässern gebe – nicht selten mehrere am Tag. (mit nsi und kru)