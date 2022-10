Rüttelplatte hängt am Kranausleger: Diebe stehlen sie in Mühlhausen

Im neuen Baugebiet "Am Weberanger" sind in der Nacht zum Montag besonders dreiste Diebe im Gange. Auch eine "Diebstahlsicherung" kann sie nicht stoppen.

Im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen sind überall Baustellen. Unbekannte Diebe haben das offenbar als Einladung verstanden. In der Nacht zum Montag stahlen sie dort eine Rüttelplatte. Sie gingen besonders dreist zu Werke.

Der Diebstahl in Affing fand am Sonntag oder Montagmorgen statt

Wie die Aichacher Polizei mitteilt, wurde der Diebstahl zwischen 15 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag begangen. Die mehrere hundert Kilogramm schwere Rüttelplatte stand auf einem Grundstück an der Bertholdstraße.

Laut Polizei war das Gerät an einem Kranausleger angebracht und hing in etwa fünf Metern Höhe. So hatte es die Baufirma gegen Diebstahl sichern wollen. Doch für die Täter stellte das kein Hindernis dar. Ihnen gelang es, die Rüttelplatte abzulassen. Der Wert beträgt über 6000 Euro. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-0. (jca)