Spendenaktion für alte Standarte überwältigt Feuerwehr Mühlhausen

Plus Über ein Crowdfunding-Projekt hat die Feuerwehr Mühlhausen zu Spenden aufgerufen – mit Erfolg. 2023 gibt es gleich drei Gründe für ein großes Fest.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen hat im kommenden Jahr gleich drei Gründe zum Feiern: ein Jubiläum, eine restaurierte Vereinsfahne und eine ebenfalls restaurierte Standarte aus der Gründungszeit. Der Verein hat dafür eine Spendensammlung über ein Crowdfunding-Projekt zusammen mit einer Bank organisiert. Sie ist von großem Erfolg gekrönt.