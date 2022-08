Mühlhausen

Unfall am Aulzhauser Weiher: Mann geht beim Angeln unter und stirbt

Im Aulzhauser Weiher ist am Samstag ein 86-jähriger Mann untergegangen. 50 Rettungskräfte samt Hubschrauber waren im Einsatz, doch es kam jede Hilfe zu spät.

Plus Bei dem Mann, der am Samstag am Aulzhauser Weiher nahe Affing verunglückt ist, handelt es sich um einen 86-Jährigen aus Augsburg. Frau und Enkel erleben das Drama mit.

Von Evelin Grauer

Zum tragischen Unglück, das sich am Samstagabend am Aulzhauser Weiher im Affinger Gemeindeteil Mühlhausen ereignet hat, gibt es jetzt weitere Details. Ein Mann wurde dort beim Untergehen gesehen. Zwei Zeugen zogen ihn sofort aus dem Wasser und begannen mit der Reanimation. Doch weder sie noch die rund 50 Rettungskräfte, die zur Unfallstelle eilten, konnten dem Mann helfen. Wie die Aichacher Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 86-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet Augsburg.

