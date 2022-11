Mühlhausen

vor 3 Min.

Versetzte Ortstafel in Mühlhausen: Gemeinderat Affing fordert Prüfung

Die Mühlhausener Ortstafel wurde etwa 150 Meter weiter Richtung Ortsmitte versetzt. Sie steht jetzt an der Einmündung der Staatsstraße in die Ortsdurchfahrt.

Plus Seit kurzem steht die Ortstafel an der Einmündung der Staatsstraße 2381 in die Ortsdurchfahrt Mühlhausen. Das stößt auf Kritik. Ein Argument ist der Lärmschutz.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Die neue Ortstafel von Mühlhausen steht seit Kurzem direkt an der Einmündung der Staatsstraße 2381 aus Richtung Rehling in die Ortsdurchfahrt. Aus Sicht von Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch von mehreren Gemeinderäten, steht sie da völlig falsch. Ihnen geht es vor allem um den Lärmschutz. Jetzt soll die Angelegenheit noch einmal auf den Prüfstand.

