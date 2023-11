Mühlhausen

Vor der Bäckerei wird ein blauer Hyundai beschädigt

Ein blauer Hyundai wurde am Dienstagmorgen vor der Bäckerei Schneider in Mühlhausen angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Wagen ist am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Schneider in Mühlhausen abgestellt. Danach weist er eine Delle am Heck auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen ist in Mühlhausen ( Affing) ein blauer Hyundai I 20 angefahren worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Laut Polizei war der Wagen zwischen 7 und 7.15 Uhr auf dem Parkplatz bei der Bäckerei Schneider an der Augsburger Straße geparkt. Eine unbekannte Person fügte in dieser Zeit dem Hyundai eine Delle am hinteren linken Heck zu. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Er flüchtete. Hinweise an die Polizei Aichach unter 08251/8989-0. (AZ)

