Wanderer aus Mühlhausen und Aresing sind gemeinsam unterwegs

Zwei wundervolle Wandertage verbrachten die Wanderer des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) gemeinsam mit den Wanderfreunden Aresing aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Mit voll besetzten Bussen ging zuerst für einen Tagesausflug ins malerische Rothenburg ob der Tauber und nun nach Ansbach. An beiden Tagen herrschte bestes Wanderwetter. Es konnten jeweils fünf oder zehn Kilometer gewandert werden, so dass für jeden etwas dabei war. Die nächste Fahrt geht am Vatertag, 29. Mai, nach Niederrieden. Interessierte Wanderer sind jederzeit willkommen. Nähere Informationen und Anmeldung für die Fahrt bei Wally Drexl unter Telefon 08207/959354.

