Warum läuft‘s nicht rund mit der neuen Ampel in Mühlhausen, Herr Eichstaedt?

Die Lichtsignalanlage in Mühlhausen ist seit einer guten Woche in Betrieb. Viele, die täglich durch den Ort zur Arbeit fahren, sind unzufrieden. Warum läuft es mit der neuen Lichtsignalanlage nicht rund?

CHRISTOPH EICHSTAEDT: Es dauert grundsätzlich eine gewisse Zeit, bis sich die Verkehrsteilnehmer an eine neue Regelung im Straßenverkehr gewöhnt haben, das ist nichts Ungewöhnliches. Dennoch verstehen wir den Unmut der Verkehrsteilnehmer, beziehungsweise noch mehr den der umliegenden Anwohner, da es mittlerweile zu Ausweichverkehr auf anderen Strecken kommt. Damit sind auch wir nicht zufrieden, hier muss noch nachjustiert werden. Warum genau es jedoch noch nicht so läuft, wie prognostiziert, wird analysiert. Wir haben da verschiedene Ansatzpunkte ermittelt, welche aber nicht isoliert betrachtet werden können.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Eichstaedt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mühlhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis