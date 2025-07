Warum die Mülltonnen im Landkreis immer wieder ungeleert stehen bleiben

Die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger über zu spät geleerte Mülltonnen im Landkreis Aichach-Friedberg häufen sich. Immer wieder müssen Mitarbeiter des Landratsamtes in Aichach verärgerte Anrufer besänftigen. Aus diesem Grund fand dort jetzt ein Treffen mit zwei Vertretern der Entsorgungsfirmen Remondis und Kühl statt. Diese schilderten, mit welchen Problemen die Branche zu kämpfen hat. In erster Linie fehlen ungelernte Hilfskräfte für die Müllautos. Aber es gibt auch noch andere Probleme.

Landrat Klaus Metzger und Matthias Lesti, Sachgebietsleiter für Kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt, hatten die Gersthofer und Augsburger Niederlassungsleiter der beiden Unternehmen zu einem Pressegespräch eingeladen. „Wir wollen, dass der Bürger versteht, warum es manchmal hakt“, betonte Metzger. Lesti erläuterte, dass Engpässe bei der Tonnenleerung kein alleiniges Problem der beiden Firmen seien. Davon sei die gesamte Branche betroffen. Daher sei der Rat mancher verärgerter Bürger, sich doch einen neuen Entsorger zu suchen, nicht zielführend. Auch der Ruf nach hohen Vertragsstrafen sei meist nicht gerechtfertigt. Denn per Vertrag hat Remondis nach dem regulären Abholtag noch drei Tage Zeit, die Tonnen nachzuleeren. In der Regel klappe das auch, so Lesti.

Müllentsorger Remondis leert im Landkreis Aichach-Friedberg rund 116.000 Tonnen

Remondis leert im Wittelsbacher Land die Restmülltonne, die Biotonne und die Papiertonne. Insgesamt ist sie für 116.000 Tonnen zuständig. Wie Tobias Frerick vom Remondis-Standort Gersthofen erläuterte, handle es sich bei der großen Anzahl an Tonnen, die das Unternehmen täglich leere, um einen Bruchteil stehen gebliebener Behälter. Trotzdem fehlten der Firma – wie allen Mitbewerbern – die ungelernten Hilfskräfte, die die Tonnen leeren. „Die finden wir nicht. Und wenn wir sie haben, kommen sie sehr unregelmäßig zur Arbeit.“ Das zuverlässige Personal müsse dann den Karren aus dem Dreck ziehen und am Limit arbeiten. So würde dieses teilweise „verheizt“ und anfälliger für Krankheiten.

Hinzu kommt laut Frerick, dass sehr viele ausländische Kräfte als Müllwerker arbeiteten. Diese wollen gerade in den Ferien mehrere Wochen in ihr Heimatland fahren. Das werde zwar in der Regel nicht genehmigt, aber oftmals verlängerten die Mitarbeiter ihren Urlaub dann über eine Krankschreibung selbst. Zudem könne der Einsatz von Ersatz- und Leihfahrern zum Auslassen einzelner Straßen oder Tonnen führen. Lesti erklärte, dass auch über das Jobcenter nach geeigneten Hilfskräften gesucht werde. Zudem lockt das Unternehmen mit Anwesenheitsprämien und zahlt laut Frerick „deutlich über dem Mindestlohn“. Trotzdem arbeite mancher lieber in einer klimatisierten Halle bei Amazon, sagt er.

Oliver Staffa bestätigte, dass die Firma Kühl aus Augsburg mit den gleichen Problemen zu kämpfen habe. Das Unternehmen leert im Wittelsbacher Land die gelbe Tonne mit den Wertstoffen. Im Gegensatz zu Remondis hat der Landkreis mit Kühl keinen Vertrag. Bei Verpackungsmüll besteht eine Rücknahmepflicht der Hersteller, die diesen über das Duale System wieder einsammeln. Letzteres hat die Firma Kühl beauftragt. Deshalb verweist das Landratsamt bei Beschwerden oder Anregungen immer an den Betrieb selbst.

Wertstoffe im Landkreis: Fehlbefüllung der gelben Tonne führt zu Brandgefahr

Staffa berichtete neben zusätzlich fehlenden Lkw-Fahrern noch von einem anderen Problem. Nämlich von Fehlbefüllungen in der gelben Tonne, die im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich seien. Immer wieder landeten Batterien beziehungsweise Lithium-Ionen-Akkus, die eigentlich als Elektroschrott zur Wertstoffsammelstelle müssten, in den Behältern. Ein Beispiel: Einweg-E-Zigaretten. Wenn diese im Presswerk zusammengedrückt würden, entstehe schnell ein Feuer. „Wir hatten erst kürzlich wieder einen kleinen Brand“, so Staffa. So könnten auch Ausfälle von Fahrzeugen zur Verzögerung bei der Leerung führen.

Lesti verwies darauf, dass die Abfall-App des Landkreises nicht nur die Tonnenleerung anzeige, sondern durch Push-Nachrichten auch über Verzögerungen informiere. Nicht geleerte Tonnen können ebenfalls über die App und über die Internetseite abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de gemeldet werden. Von Telefonaten raten die Verantwortlichen ab, da das Anrufaufkommen sehr hoch sei. Grundsätzlich gilt: Die Tonne stehen lassen, bis sie geleert wird. Sollte es in der heißen Jahreszeit zu Engpässen kommen, werden nach Lestis Angaben zuerst Rest- und Biomüll abgeholt. Der Müll, der nicht stinkt, vor allem Papier, könne länger stehen bleiben. Eine Verbesserung der Lage sei nicht in Sicht.

Landrat Metzger ist es zudem wichtig zu betonen, dass das Wittelsbacher Land in Bayern zu den Landkreisen mit den niedrigsten Müllgebühren zähle. Daher sei es unverständlich, dass einzelne Bürger ihren Ärger über eine nicht rechtzeitig geleerte Tonne mit einer Kritik über die „horrenden“ Müllgebühren im Landkreis verquickten.

