München/Aichach

vor 32 Min.

Herwig Zahm ist tot - er gründete die weltbekannte Modefirma Mondi

Plus Der Münchner Unternehmer wurde 92 Jahre alt. Seine Modefirma war über lange Zeit einer der größten Arbeitgeber in Aichach. Lady Diana war Stammkundin. Als Zahm 1993 ausstieg, begann der Abstieg.

Von Christian Lichtenstern

Mondi-Gründer Herwig Zahm ist Mitte Februar gestorben. Am Mittwoch wurde der 92-jährige Unternehmer in Grünwald bei München beerdigt. Er hatte seine Modefirma, lange Zeit mit rund 300 Beschäftigten in Produktion und Versand einer der größten Arbeitgeber in Aichach, 1993 verkauft. Zur Jahrtausendwende ging das Unternehmen, das in guten Zeiten weltweit in der Modebranche präsent war, in die Insolvenz.

