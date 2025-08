Schloss Blumenthal: Auch im Dachboden macht die Musikwanderung Spaß

In einen musikalischen Begegnungsort verwandelte sich Schloss Blumenthal am ersten Augustwochenende. Das Musikfestival lud bereits zum fünften Mal zu einem vielfältigen Programm ein, das trotz durchwachsenen Wetters zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte. Die Idee dahinter: ein niedrigschwelliges Kulturangebot für alle, auf hohem Niveau, prinzipiell kostenlos, dafür auf Spendenbasis. Dass das so gelingen konnte, lag nicht zuletzt an den engagierten Musikerinnen und Musikern und am Publikum, das die Einladung mit Begeisterung annahm.

