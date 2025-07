Musikfest Blumenthal bietet hochwertiges Programm für jeden Geldbeutel

Das Musikfest Blumenthal wird fünf Jahre alt und hat sich aus diesem Anlass etwas Besonderes für den ersten Festivaltag am Freitag, 1. August, einfallen lassen: eine Baumpflanzaktion. Danach geht‘s gleich hochwertig musikalisch weiter.

Das Programm für das Wochenende unter der künstlerischen Leitung des aus Sielenbach stammenden Klarinettisten Georg Arzberger soll ein breites Publikum finden. Deshalb kann jeder Gast die Höhe seines Eintrittspreises frei wählen. Voraussetzung ist eine Reservierung unter www.musikfest-blumenthal.de. Arzberger, Professor an der Hochschule für Musik und Theater München, organisiert das Musikfest gemeinsam mit Gertrud Decker.

Im Musikfest-Orchester Camerata Vitilo musizieren Profis

Getragen wird das dreitägige Programm vom Musikfest-Orchester Camerata Vitilo, dem einzigen professionellen Orchester im Wittelsbacher Land. Hier spielen Musiker und Musikerinnen miteinander, die in internationalen Spitzenensembles und -orchestern musizieren oder als Professoren an renommierten Musikhochschulen arbeiten.

Zum Auftakt treffen sich alle Interessierten um 16 Uhr am Hofladen. Von dort aus geht es auf einem kurzen Weg zu Fuß weiter, um rund zehn Obstbäume zu pflanzen. Am zweiten Tag, 2. August, findet das erste von zwei Orchesterkonzerten statt mit dem Titel „Barocke Virtuosen“. Am dritten Tag, 3. August, ist das große Finale mit Wanderkonzert, Poetry Slam und Meisterwerken der klassischen Musik. Zwischendurch wird um 16.45 Uhr eine Besichtigung der Ziegenkäserei des Biohofs Blumenthal angeboten. (AZ)

Das Programm des Musikfestes Blumenthal Freitag, 1. August, 19 Uhr Konzert „Grenzenlos“ mit der Band „Maxjoseph“, die die Grenzen der Genres Volksmusik öffnet. Das Festspielorchester Camerata Vitilo reichert das Ganze mit klassischer Musik an. Samstag, 2. August, 11 Uhr Kinderkonzert „Karneval der Tiere“: Dieses weltberühmte Werk von Camille Saint-Saëns ist eines der bezauberndsten Stücke der Klassikwelt. Ingrid Hausl präsentiert ihre eigene Interpretation in Form einer Talentshow. Samstag, 2. August, 16 Uhr Education-Konzert: Ensembles mit jungen Musikerinnen und Musikern aus der Region präsentieren ein extra erarbeitetes Programm – begleitet von Mitgliedern des Festspielorchesters Camerata Vitilo. Samstag, 2. August, 19 Uhr Orchesterkonzert „Barocke Virtuosen“: Es präsentieren sich die Solisten Pirmin Grehl an der Flöte, David Schultheiß an der Geige und der künstlerische Leiter des Musikfests, Georg Arzberger, an der Klarinette. Das Programm erschließt den großen Kosmos der Barockzeit. Es spielt die Camerata Vitilo unter der Leitung von Yuki Kasai. Sonntag, 3. August, 15.30 Uhr Wanderkonzert: Musiker von Camerata Vitilo und Publikum spielen und hören an ungewohnten Orten des Schlossgeländes eine bunte Mischung aus Musik und Poetry-Slam-Beiträgen. Sonntag, 3. August, 18 Uhr Festivalfinale „Große Symphonik“ mit Camerata Vitilo: Mendelssohns erste Symphonie und Beethovens fünfte bilden das Finale.