Der Musikverein ist seit 50 Jahren ein guter Kultur-Botschafter Obergriesbachs

Der Auftritt der Blaskapelle Heubach im Jahr 1975 in Obergriesbach war damals für viele Dorfbewohner ein besonderes Erlebnis. Und ein inspirierendes, denn das kleine Konzert nahm der damalige Schullehrer Alto Pettinger zum Anlass, die Gründung eines Musikvereins voranzutreiben. Diese Bemühungen mündeten schließlich am 11. Oktober desselben Jahres in einer Gründungsversammlung. Exakt zum selben Datum trafen sich Ehemalige und Aktive des MVO jetzt, um das 50-jährige Bestehen gebührend zu feiern.

Begonnen wurde der Abend mit einem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche. Musikalisch umrahmt wurde die gut besuchte Messe natürlich von den Aktiven, die die Schubertmesse spielten. Pfarrer Tobias Seyfried betonte in seiner Predigt, dass der MVO über Jahrzehnte ein ebenso guter wie wichtiger Kulturträger und Botschafter der Gemeinde sei. Der Verein sei nicht nur ein willkommener Begleiter bei zahllosen Festen und Veranstaltungen, sondern auch ein gutes Beispiel für Zusammenhalt und Engagement in der Gemeinde.

Geschichte des Musikvereins Obergriesbach: Viele markante Konzerte und Ereignisse

Nach dem Gottesdienst begrüßte Vorsitzender Johann Kern zahlreiche Gäste im Gemeinschaftshaus, darunter viele ehemalige Aktive und Funktionäre, die den Verein ein Stück in seiner Geschichte begleiteten. Kern erinnerte an viele markante Konzerte und Begebenheiten in den vergangenen 50 Jahren und stellte heraus, dass neben der musikalischen Komponente auch Faktoren wie Zusammenhalt, Gemeinsamkeit und gegenseitige Unterstützung nicht zu kurz kommen.

Selbstredend gab es auch beim MVO neben den Höhen Tiefen. Unter anderem in den 1990er Jahren, als das einst sehr stattliche Ensemble stark zusammenschrumpfte und die großen Auftritte deutlich weniger wurden. Wie so oft waren es in den schwierigen Zeiten meist nur einige wenige, die mit Optimismus und Zuversicht anschoben, damit es weitergehen konnte. Zwei von ihnen wurden bei dem Abend ganz besonders in den Vordergrund gestellt: Sepp Rast (Gründungsmitglied, Musiklehrer und seit Jahrzehnten Dirigent) und Martin Weiß (lange Jahre Vorsitzender, treibende Kraft im Nachwuchsbereich und bis heute stark engagiert) wurden vom gesamten Vorstand einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Rast konnte an dem Abend nicht teilnehmen. Martin Weiß wurde von der Festgesellschaft mit sehr viel Applaus gewürdigt.

Neben den beiden neuen Ehrenmitgliedern konnten zahlreiche weitere Gäste Urkunden für langjährige Mitgliedschaft in Empfang nehmen. Allen voran standen Erika Buchmann, Hubert Rast und Martin Weiß sen., die Gründungsmitglieder sind.

Selbstverständlich wurde bei dem Abend auch Musik gespielt. Darunter viele „Paradestücke“ aus der Vereinsgeschichte. Das ließ Aktive und Gäste tief in Erinnerungen und Anekdoten schwelgen und leitete den gemütlichen Abend ein. Nächster Termin im Jubiläumsjahr ist Sonntag, der 9. November. Da wird ab 11 Uhr die vorletzte Matinee im Gemeinschaftshaus geboten. Der Eintritt ist frei.

Der 50. Geburtstag wird mit mehreren kleineren und größeren Konzerten gefeiert

Der MVO hat seinen 50. Geburtstag bereits mit mehreren Matineen in diesem Jahr gefeiert. Weil er nur eine sehr kleine Vereinsfamilie mit gerade einmal knapp zwei Dutzend Aktiven hat, war im Vorfeld entschieden worden, das Jubiläum nicht im großen Stil mit Festwochenende, Bierzelt und Umzug durchs Dorf zu begehen. Diesen enormen Aufwand hätte man mit dieser geringen Zahl aktiver Mitglieder nicht stemmen können. Stattdessen wurden mehrere kleinere und größere Konzerte geplant, um trotzdem möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit ausgewählter Musik verwöhnen zu können. (haju)