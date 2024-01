Mutter suchte verzweifelt nach OP-Termin für ihren Sohn: So geht es Jakob heute

Plus Dem dreijährigen Jakob aus Aichach-Ecknach soll eine Ohrenoperation helfen. Doch weil viele HNO-Ärzte streiken, gibt es kaum Termine. Im Sommer kommt die Wende.

Judith Uhlig bekommt im Frühjahr 2023 viele Absagen. Die 28-jährige Mutter aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach ist völlig verzweifelt und sagt: "Uns hilft einfach keiner." Jakob, der dreijährige Sohn der Uhligs, braucht eine Ohrenoperation, aber er erhält keinen OP-Termin. Manche Krankenhäuser bieten derartige Eingriffe gar nicht mehr an, andere haben lange Wartelisten und wollen die Familie teilweise um ein Jahr vertrösten. Für Judith Uhlig ein Unding.

Der kleine Jakob hat Paukenergüsse, das heißt eine Ansammlung von Flüssigkeit im Mittelohr. Dadurch hört er extrem schlecht und hat bereits angefangen, undeutlicher zu sprechen. Im Kindergarten verstehe er seine Freunde immer schlechter und könne nicht mehr alles mitmachen, weil er die anderen nicht gut höre. Die Mutter fürchtet, ihr Sohn könnte taub werden, wenn nicht rasch gehandelt wird. Sie hält eine schnelle OP für dringend nötig. Die 28-Jährige ist selbst Logopädin und betreibt eine Praxis in Aichach.