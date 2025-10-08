Mutter rastet im Jugendamt aus: Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe

Vor einem Jahr ist ein Gespräch zwischen Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamtes in Aichach und einer 36-jährigen Mutter aus dem südlichen Landkreis aus dem Ruder gelaufen. Weil sie keinen unbegleiteten Umgang mit ihren Kindern bekam, bedrohte und beschimpfte sie die Mitarbeiterinnen. Wegen versuchter Nötigung und Beleidigung musste sie sich deshalb vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Am Ende der rund dreistündigen Verhandlung platzte dem Richter der Kragen.

Nur etwa eine halbe Stunde hatte das Gespräch gedauert, dann war es schon eskaliert. „Das Gespräch ist irgendwann ausgeufert“, sagte eine der beiden Sozialpädagoginnen aus, die dabei gewesen waren. Vor allem die Mutter und eine ihrer Begleitpersonen sollen laut geworden sein. Der Begleiter, ein Polizist, habe gedroht, das Jugendamt anzuzeigen, wenn es weiter begleitete Umgänge gebe, sagte sie aus. Laut Anklage sagte sie: „Ich habe keinen Bock mehr auf Ihre Arroganz. Sie machen jetzt sofort, dass ich unbegleiteten Umgang bekomme. Wenn nicht, rollen Ihre Köpfe, dann gehe ich bis zum Äußersten.“ Die Zeugin betätigte diese Aussage inhaltlich.

Die Angeklagte fühlt sich vom Jugendamt ungerecht behandelt

Diesen Ausraster konnte eine weitere Begleiterin der Mutter, eine 42-Jährige aus dem südlichen Landkreis nachvollziehen. Sie seien davon ausgegangen, dass nach drei begleiteten Umgängen geprüft werde, ob nun unbegleitete stattfinden könnten. Dann aber von einer Ausweitung des begleiteten Umgangs zu hören, hätte auch ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Aussage „da müssen dann Köpfe rollen“, bestätigte die Zeugin. Ebenso die Einmischung des Begleiters in seiner Funktion als Polizeibeamter. Auch gegen ihn läuft deswegen ein Verfahren. Er hatte über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er die Aussage verweigert. Die Angeklagte war ebenfalls nicht erschienen. Sie hatte, wie schon bei einem ersten Prozesstermin Anfang Juni, ein ärztliches Attest eingereicht.

Verteidiger Johannes Reichenwallner verlas im Namen seiner Mandantin eine lange Stellungnahme, in der sie die aus ihrer Sicht ungerechte Behandlung durch die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes beschrieb. Unter anderem beklagte die 36-Jährige, dass sie „unwillig waren, mir Gründe zu nennen“. Reichenwallner sagte: „Selbst der liebevollste Mensch hat irgendwann seine Resilienzgrenze erreicht.“

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe der versuchten Nötigung und Beleidigung durch die Verhandlung bestätigt. Sie hielt der Angeklagten zugute, dass sie sich in einem Ausnahmezustand befunden habe und plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (120 Tagessätze zu je 20 Euro). Eine Höhe, die ihren Verteidiger entsetzte. „Hier wird alles getan, um die Kindsmutter zu kriminalisieren“, kritisierte er. Reichenwallner fühlte sich „an die Nazi-Zeit erinnert, wo der Staat sagt, was zu tun und zu lassen ist“. Die Mutter habe sich in einem schuldunfähigen Zustand befunden, erklärte der Verteidiger, der Freispruch forderte.

Der Richter bezeichnet die Mutter als „völlig uneinsichtig“

Nach rund drei Stunden, in denen Richter Axel Hellriegel sich von dem Verteidiger unter anderem anhören musste, dass sich Jugendamt und Gericht gegen seine Mandantin verschworen hätten, musste er sich Luft machen. Die 36-Jährige hätte weder den Gutachtern noch dem Amt oder dem Gericht zugehört. Deshalb habe sie eine Erwartungshaltung, „die völlig absurd ist“, sagte Hellriegel. Er zeigte zwar Verständnis dafür, dass die Angeklagte bei dem Gesprächstermin überreagierte. Doch wenn sie sich später dafür entschuldigt hätte, war er sich „fast sicher, dass es nie eine Anzeige gegeben hätte“. Der Richter weiter: „Stattdessen macht sie aus einem einfachen Fall, wo es nur um eine unbedachte Äußerung geht, einen Schwurgerichtsprozess mit acht Zeugen.“

Für Hellriegel war die Angeklagte „eine völlig uneinsichtige Person, die immer noch findet, dass alle anderen etwas falsch gemacht haben“. So stufte er auch die Äußerungen ihres Anwalts ein. „Wenn ich heute ernst nehme, was der Verteidiger sagt, dann hat sie offensichtlich immer noch nicht verstanden, worin eigentlich die Kindeswohlgefährdung liegen soll“, resümierte der Richter. Es gehe bei dem begleiteten Umgang nicht um die Frage, ob die Mutter ihre Kinder misshandle. Das Problem sei vielmehr ein Loyalitätskonflikt gegenüber den Eltern, bei dem es die Kinder zerreiße. Der Richter verurteilte die 36-Jährige schließlich wegen versuchter Nötigung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (60 Tagessätze zu je 20 Euro).