Nach 50 Jahren endet eine Ära: Aindlinger Modegeschäft schließt für immer die Türen

Eine Kundin rauscht in den Laden und sagt, sie braucht auf die Schnelle zwei neue T-Shirts für ihren Mann. Es geht in den Urlaub nach Kroatien und da soll der Gemahl ordentlich gekleidet sein. Die Kundin hätte gerne ein weißes und ein schwarzes T-Shirt. Alexander Schleicher bietet in seinem Laden in Aindling zwar Zweierpacks mit T-Shirts an, aber immer nur in einer Farbe. Kurzerhand öffnet er einen Pack und steckt ein weißes und ein schwarzes T-Shirt zusammen. Die Kundin ist zufrieden und freut sich, dass sie diesen schnellen Einkauf im Ort erledigen konnte und dafür nicht in die Stadt fahren musste.

