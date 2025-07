Sicherer zum Rewe: An der Schrobenhausener Straße gibt's jetzt eine Querungshilfe

Seit Mittwoch gibt es an der Schrobenhausener Straße in Aichach auf Höhe des Verbrauchermarktes Rewe eine Querungshilfe. Diese ist probehalber installiert. Nachdem im Dezember ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden war, hatte die Stadt Druck beim Landkreis gemacht.

Im Zuge des Rewe-Neubaus war eine Querungshilfe bereits im Gespräch gewesen. Im März 2022 war ein entsprechender Wunsch im Aichacher Bauausschuss aufgekommen. Doch der Landkreis lehnte damals ab. Er folgte der Erkenntnis eines Gutachterbüros. Dieses war zu dem Schluss gekommen, dass an dieser Stelle das Verkehrsaufkommen zu gering sei.

Nach dem tödlichen Unfall gibt es Debatten über die Sicherheit von Fußgängern

Doch nach dem tödlichen Unfall startete die Stadt einen erneuten Anlauf. Das bestätigt Bürgermeister Klaus Habermann gegenüber unserer Redaktion. Er freut sich, dass „die von uns gewünschte Querungshilfe“ nun aufgestellt ist. Vorläufig probehalber. Der Probebetrieb ist Habermann zufolge auf ein Jahr befristet. Habermann: „Eine endgültige Entscheidung soll nach Auswertung der Querungszahlen und den Erfahrungen aus dem Probebetrieb fallen.“

Das Landratsamt bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt die Querungshilfe bei ihrer Verkehrsbehörde beantragt habe. Laut Teresa Wörle von der Pressestelle hat der Kreisbauhof das Provisorium zur Verfügung gestellt und eingerichtet. Der Probebetrieb solle Erkenntnisse „zur Praktikabilität und Querungshäufigkeit“ bringen.

Der tödliche Unfall hatte sich am 7. Dezember ereignet. Der 65-jährige Fußgänger überquerte gegen 19.30 Uhr etwa auf Höhe der Einmündung der Krankenhausstraße die Schrobenhausener Straße. Dabei erfasste ihn ein 23-Jähriger mit seinem Auto. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Danach kamen Diskussionen auf, warum es in der Nähe des Verbrauchermarktes keinen Überweg für Fußgänger gibt.