Nach Unfalltod sorgt sich Todtenweis um Sicherheit der Kinder

Todtenweis

Nach tödlichem Unfall: Bürgermeister sorgt sich um Sicherheit der Kinder in Todtenweis

Der Tod eines zehnjährigen Mädchens bei St. Stephan rüttelt die Nachbargemeinde auf. Dort gibt es große Bedenken am westlichen Ortsrand.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Ist die Situation im Bereich Sand/Todtenweis potenziell gefährlich für Kinder? Bürgermeister Konrad Carl sorgt sich um deren Sicherheit. Das Bild zeigt die Bushaltestelle in Sand mit Blick Richtung Todtenweis. Foto: Sofia Brandmayr

    Der Unfalltod eines zehnjährigen Mädchens an einer Bushaltestelle in St. Stephan bei Rehling sorgt auch in der Nachbargemeinde Todtenweis für Bestürzung. Nach dem tödlichen Unfall vom 25. September, bei dem das Kind von einem Auto erfasst worden war, äußerte sich Bürgermeister Konrad Carl in der jüngsten Gemeinderatssitzung sorgenvoll. Er stellt sich die Frage: Könnte sich so ein schlimmer Unfall auch in Todtenweis ereignen? Er löste damit eine Debatte aus, an der sich zahlreiche Mitglieder der Runde beteiligten.

    Bürgermeister kritisiert: „Wir finden kein Gehör“

    Carl sprach die Stelle am westlichen Ortseingang von Todtenweis an der Straße von Sand her an, wo rechts ein Bäckerladen platziert ist. Dort würden immer wieder Kinder die Fahrbahn queren. Der Bürgermeister fasste die Angelegenheit so zusammen: „Ein sehr gefährliches Eck, aber wir finden als Gemeinde kein Gehör.“ Jedes Mal heiße es bei der Verkehrsschau vonseiten der Polizei: Das ist eine Kreisstraße. Damit liegt die Zuständigkeit beim Landkreis.

    Mit einem Zebrastreifen könnte man die Situation wohl entschärfen und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöhen. Thomas Eberle unterstützte diesen Vorschlag. Kilian Leopold vertrat die Ansicht, diese Vorgehensweise sei ebenso beim Kreisverkehr in Sand notwendig. Auch dritter Bürgermeister Michael Hofberger verlangte, Polizei und Politik sollten auf die Forderungen der Gemeinde eingehen.

