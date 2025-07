Alttextilien in Gipsfaserplatten: Was Promovierende im TTZ Aichach entwickeln

Ein Besuch im Technologietransferzentrum (TTZ) Aichach in einer Halle im interkommunalen Gewerbegebiet „Acht/300“ ist für Bürgermeister Klaus Habermann „immer ein Blick in die Zukunft und ein Einblick in die Innovationspotenziale der Bauwirtschaft“. Davon konnte sich ein Fachpublikum jüngst bei einem Netzwerktreffen überzeugen. Dabei ging es um Baumaterialien, die im TTZ Aichach laut Mitteilung „radikal optimiert und neuartig kombiniert“ werden.

Das BayWiss-Kolleg (Bayerische Wissenschaftsforum) „Infrastruktur, Bauen und Urbanisierung“ hatte zu dem Netzwerktreffen rund 50 Promovierende sowie Professorinnen und Professoren bayerischer Hochschulen geladen. Professor Frank Danzinger, Vizepräsident für Technologie und Forschung an der Technischen Hochschule Augsburg (THA) betonte, dass im TTZ „Forschung direkt zur Anwendung“ komme.

Was genau in Aichach passiert, erläuterte Professor Sergej Rempel, wissenschaftlicher Leiter des TTZ im Forschungsbereich Massivbau, der das Treffen konzipiert hatte: „Am TTZ in Aichach greifen wir aktuelle Fragestellungen im Beton- und Holzbau auf und entwickeln gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern aus der Bauwirtschaft innovative Lösungen.“

Promovierende entwickeln neue Betonplatten

Auf der Fachtagung präsentierten die jungen Forschenden der bayerischen Hochschulen, welche Innovationen sie aktuell im Massivbau entwickeln. Die Promovierenden des TTZ Aichach stellten laut Mitteilung das Forschungsprojekt „trimSLAB“ vor, das vom Bund gefördert und mit der Firma Lindermayr GmbH & Co. KG realisiert wird. Dabei werden materialoptimierte Betonplatten für Gebäudegeschossdecken entwickelt, indem etwa eine Trapezstruktur mit vielen Hohlräumen konstruiert wird, die genauso tragfähig ist wie eine herkömmliche dicke Stahlbetondecke.

Einblicke gab es auch in das Projekt „GiFaTex“, in dem recycelte Alttextilfasern in Gipsfaserplatten eingesetzt werden. Dabei sind die Firmen Knauf Gips KG, Trützschler Nonwovens GmbH und Schmid Trockenbau GmbH eingebunden. Es wird ebenfalls vom Bund gefördert. Vorgestellt wurden auch Ergebnisse zum Verbundverhalten von Carbonbeton. Dabei untersuchen die Aichacher Promovierenden aktuell mit dem Augsburger Unternehmen Albani, wie gut die Carbonfasern oder -stränge mit der Betonmatrix verbunden sind und Kräfte übertragen können.

Landrat Klaus Metzger zeigte sich beeindruckt: „Hier am TTZ Aichach ist erlebbar, wie nachhaltig und effizient künftig gebaut werden kann. Wir als Landkreis Aichach-Friedberg profitieren schon heute von diesem Know-how.“ Metzger verwies darauf, dass der Landkreis im Frühjahr Studierenden der THA ermöglicht hatte, den Kreisbauhof der Zukunft zu entwerfen.

Der erste Tag des Netzwerktreffens fand in der 1800 Quadratmeter großen Halle des TTZ statt, in der die Projekte in Kooperation mit regionalen Partnern realisiert werden. Ausgestellt waren Modelle zu den aktuellen Forschungsprojekten aus dem Beton- und Holzbau. Ebenso konnte der Maschinenpark besichtigt werden. Am zweiten Tag trafen sich die Forschenden an der Technischen Hochschule in Augsburg und setzten mit Workshops die Fachtagung fort. (AZ)