Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Nachhaltigkeitstag Aichach-Friedberg: Upcycling und Tipps für ein bewusstes Leben

Aichach-Friedberg

Wie alte Bürostühle mit T-Shirt-Resten wieder schön werden

Der dritte Nachhaltigkeitstag des Landkreises Aichach-Friedberg stößt auf große Resonanz. 22 Vereine und Gruppen geben Tipps, was alle tun können.
Von Brigitte Glas
    • |
    • |
    • |
    Das ist Upcycling: Solche Bürostühle muss man nicht gleich entsorgen. Ina und Tagesstättenleiterin Rosa Straub präsentieren einen umhäkelten und sehr bequemen Stuhl.
    Das ist Upcycling: Solche Bürostühle muss man nicht gleich entsorgen. Ina und Tagesstättenleiterin Rosa Straub präsentieren einen umhäkelten und sehr bequemen Stuhl. Foto: Brigitte Glas

    Nachhaltig leben wollen viele, wissen aber nicht so recht wie. Dass jeder etwas tun kann und das auch gar nicht so schwer ist, zeigten 22 Vereine und Gruppierungen aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg im Kreisgut in Aichach beim inzwischen dritten Nachhaltigkeitstag, den der Landkreis Aichach-Friedberg veranstaltete. Landrat Klaus Metzger eröffnete mit dem Nachhaltigkeitstag die Nachhaltigkeitswochen, die noch bis zum 17. Oktober laufen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden