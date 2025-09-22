Wie alte Bürostühle mit T-Shirt-Resten wieder schön werden

Nachhaltig leben wollen viele, wissen aber nicht so recht wie. Dass jeder etwas tun kann und das auch gar nicht so schwer ist, zeigten 22 Vereine und Gruppierungen aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg im Kreisgut in Aichach beim inzwischen dritten Nachhaltigkeitstag, den der Landkreis Aichach-Friedberg veranstaltete. Landrat Klaus Metzger eröffnete mit dem Nachhaltigkeitstag die Nachhaltigkeitswochen, die noch bis zum 17. Oktober laufen.

