Ab Montag beginnt der Ausbau der Zeller Straße in Oberbaar

Ein Teil der Zeller Straße im Baarer Ortsteil Oberbaar ist von Montag bis November gesperrt. Der Ausbau wird in zwei Abschnitten vorgenommen.

Ab Pfingstmontag, 6. Juni, ist ein Teil der Zeller Straße in Oberbaar, zwischen der Aichacher Straße (Staatsstraße 2047) und der Brücke über die Kleine Paar in der Schulstraße, gesperrt. Darauf weist das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes hin. Damit startet der erst im Mai final beschlossene Ausbau inklusive Umgestaltung der Zeller Straße in die erste Bauphase. Die Umleitung führt über die Schulstraße. Der zweite Bauabschnitt - von der Brücke bis zum Abzweig nach Lechlingszell - wird folgen.

Geplant sind laut einer Anliegerinformation, die Baars Bürgermeister Roman Pekis unterzeichnet hat, die Kanalsanierung, die Erneuerung der Wasserversorgung und die Neuverlegung der Leitungen für die Erdgasversorgung sowie einer leistungsfähigen Breitbandversorgung im Untergrund. Die Optimierung der Verkehrsführung und die Pflasterung der Gehwege passierten dann im Anschluss. Zeitnah soll noch eine Anliegerversammlung stattfinden, bei der Wünsche und Vorstellungen eingebracht werden können.

Kanal, Wasser- und Erdgasleitungen und Glasfaser werden verlegt

Die Firma Erdgas Schwaben wird die Erdgasleitung verlegen, die Firma DSL-Mobil schließt sich mit vorbereitenden Maßnahmen zum Glasfaseranschluss an, und neue Wasserleitungen will der Wasserzweckverband verlegen. Für die Gemeinde Baar selbst bleiben dann noch zwei Aufgaben: die Sanierung des Kanals und der Straße.

Aktuellen Schätzungen des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes zufolge könnte sich die gesamte Maßnahme - also Bauabschnitt I und II - auf 600.000 bis 700.000 Euro belaufen. In diesem Jahr rechnet die Verwaltung mit 400.000 Euro, die in die Zeller Straße investiert werden müssen, hieß es in der Gemeinderatssitzung Anfang Mai. In der gab es auch Kritik an der Maßnahme, die einigen Mitgliedern des Gemeinderats zu teuer und zu schnell erschien. Da jetzt Erdgas- und Wasserleitungen verlegt werden und der Glasfaseranschluss vorbereitet wird, sei der passende Zeitpunkt, den maroden Kanal und die Straße zu sanieren, hieß es seitens des Bauamts in der Gemeinderatssitzung, in der sich vier Ratsmitglieder gegen die Maßnahme aussprachen.

Sperrung in Oberbaar bis November

Während der Baumaßnahme, die von Juni bis November 2022 dauern soll, ist die Zeller Straße ab der Kreuzung gesperrt. Zeitweise müssen Wasser- und Kanalanlagen bei den Anliegern außer Betrieb genommen werden, Stellplätze können nicht genutzt werden, Zufahrten nicht durchgehend. Ersatzstellplätze für die Mülltonnen werden ausgewiesen, Versorgungsdienstleister, die Essen bringen oder Anlieger via Krankentransport abholen, werden vor Ort koordiniert. Eine Umleitung über die Schulstraße wird ausgewiesen.