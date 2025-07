Über 20 Millionen Klicks: Gibt's wieder einen Hype um den Fahrradgottesdienst in Aichach?

Im vergangenen Jahr hatte der Fahrradgottesdienst in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. Das Video, bei dem ein Ministrant mit dem Mountainbike um den Altar fährt und die Treppen herunterspringt, ist durch die Decke gegangen. Wie sehen Sie das im Nachhinein?

HERBERT GUGLER: Auf Instagram gab es 23,1 Millionen Aufrufe. Das war nicht unser Ziel. Wir wollten bei dem Gottesdienst in Bilderworten sprechen. Das war doch anschaulich ohne Ende. Bis nach Argentinien ist diskutiert worden, ob man das in der Kirche machen darf. Das war der Wahnsinn. Die Diskussionen über den Gottesdienst dauerten bis September oder Oktober an. Es haben sich viele aufgeregt. Aber Kirche darf auch mal provokant sein. Das lateinische Wort provocare heißt ja herausrufen. Wir hatten übrigens schon 2023 etwa sieben Millionen Aufrufe. Damals sprang ein Ministrant mit dem Bike über den am Boden liegenden Mesner Martin Ruhland. Es ging um das Thema Vertrauen.

