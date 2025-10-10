Icon Menü
Nahe Hollenbach gestoppt: Polizei schickt E-Scooter-Fahrer mit 1,9 Promille zur Blutentnahme

Hollenbach

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit fast zwei Promille

Bei einer Kontrolle auf der Staatsstraße zwischen Gebersdorf (Petersdorf) und Mainbach (Hollenbach) überprüft die Polizei einen 24-Jährigen. Das stellt sie fest.
    Die Polizei wurde auf der Staatsstraße zwischen Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf) und Mainbach (Gemeinde Hollenbach) auf einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aufmerksam.
    Die Polizei wurde auf der Staatsstraße zwischen Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf) und Mainbach (Gemeinde Hollenbach) auf einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Einsatzkräfte der Aichacher Polizei kontrollierten in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann war laut Polizei alkoholisiert. Als ihn die Beamten auf der Staatsstraße zwischen Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf) und Mainbach (Gemeinde Hollenbach) überprüften, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von über 1,9 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

