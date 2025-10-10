Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit fast zwei Promille

Einsatzkräfte der Aichacher Polizei kontrollierten in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann war laut Polizei alkoholisiert. Als ihn die Beamten auf der Staatsstraße zwischen Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf) und Mainbach (Gemeinde Hollenbach) überprüften, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von über 1,9 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

