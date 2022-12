Bayerische Regiobahn sucht nach Zugausfällen Lokführern

Plus Kurzfristige Krankmeldungen des Personals könnten bei der Regiobahn jederzeit wieder zu Zugausfällen führen. Der Kampf um die Fachkräfte hat sich verschärft.

Wegen akuten Personalmangels ist es bei der Bayerischen Regiobahn ( BRB) im Sommer immer wieder zu Zugausfällen gekommen. Mehrmals betroffen waren auch die Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt sowie die Strecke Augsburg-Mering. Derzeit verkehren laut BRB zwar wieder alle Züge nach Plan, kurzfristige Krankmeldungen des Personals könnten aber jederzeit wieder zu Ausfällen führen. Der Start des privaten Bahnbetreibers Go-Ahead in der Region Augsburg hat den Kampf um Fachkräfte in dieser Branche weiter verschärft.