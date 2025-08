Nach feuchtem Start zeigt das Stadtfest, warum es eine „Legende“ ist

Da werden heuer nicht viele kommen, denken sich manche, als das Aichacher Stadtfest am Samstag mit Regen beginnt. Doch nach dem verhaltenen Start – und einem Abziehen der feuchten Wolken – zeigt das Fest, warum das Motto zum Stadtfest-Jubiläum „Die Legende lebt“ heißt. Die Besucherinnen und Besucher sind auch beim 50. Stadtfest in Scharen auf der Flaniermeile unterwegs. Manche schwelgen in Erinnerungen an die früheren Stadtfeste.

Icon vergrößern Heimspiel für The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra: Entsprechend viele Fans fanden sich vor der Bühne am Unteren Stadtplatz ein. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heimspiel für The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra: Entsprechend viele Fans fanden sich vor der Bühne am Unteren Stadtplatz ein. Foto: Erich Echter

Der festliche Einzug durch die beiden Stadttore mit der Aichacher Stadtkapelle und den Pipinsrieder Musikanten, eine zum Jubiläum geplante Besonderheit, fällt am Samstag buchstäblich ins Wasser. Sicher und vor allem trocken verpackt tragen die Musiker ihre Instrumente auf die Bühne und packen sie erst dort aus. Die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer sind gut beschirmt oder in Regenjacken verpackt. Eine Stunde später, beim Auftritt der Sambagruppe Tam Koba, sieht das schon anders aus. Rund um die Trommel-Gruppe sammeln sich die Gäste, und auch Paula Print, die Zeitungsente der Aichacher Nachrichten, lässt sich von der Samba-Percussion anstecken und groovt mit. Zur Feier des Jubiläums ist Paula Print mit Schlips unterwegs und zeigt ungewohnt viel Bein.

Icon vergrößern Auch Zeitungsente Paula Print lässt sich von den Samba-Rhythmen von der Trommlergruppe Tam Koba mitreißen. Foto: Gerlinde Drexler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch Zeitungsente Paula Print lässt sich von den Samba-Rhythmen von der Trommlergruppe Tam Koba mitreißen. Foto: Gerlinde Drexler

Gut beschirmt ist Lukas aus dem Schiltberger Ortsteil Allenberg und seine Schulfreunde Toni und Andi auf dem Stadtfest unterwegs. „Durchgehen und Spaß haben“, lautet der Plan der Zwölf- und Elfjährigen. Beim Glücksrad des Kinos erspielen sie sich Gutscheine für Kinokarten und Popcorn, bevor sie weiter Richtung Bühne am Schlossplatz ziehen.

Die Feuerschützen sind von Anfang an beim Stadtfest dabei

Am Stand der Aichacher Feuerschützengesellschaft (FSG) brutzeln Bratwürste auf dem Grill und der Rollbraten wird aufgeschnitten. Der Verein sei von Anfang an dabei gewesen, erzählt Schützenmeister Franz Marb. Damals noch unter dem Namen Vereinigte Schützen hatte er seinen Stand vor dem früheren Gasthof Stemmer. „Es gab bei uns nur Bierausschank mit Armbrustschießen“, erinnert sich Marb. Zum Jubiläum wollten die Feuerschützen noch einmal Armbrustschießen anbieten. Der Aufwand sei wegen der Auflagen aber viel zu groß gewesen, bedauert der Schützenmeister. Um unabhängig vom Wetter zu sein, hat der Verein Zelte aufgebaut, in denen die Besucher trocken sitzen können.

Icon Galerie 124 Bilder Trotz der schlechten Witterung lassen sich die Aichacherinnen und Aichacher und ihre Gäste nicht vom Feiern abhalten. So stimmungsvoll war die Nacht.

Auch die TSV-Handballer sind schon „sehr lange dabei“, erzählt Christoph Huber. Jahrelang seien es die „attraktiven Herren“, also die AH der Handballer, gewesen, die zugunsten der Hannes und Lissy Meisinger Stiftung Cocktails ausschenkten. Nach einem Generationswechsel vor etwa fünf Jahren hat nun eine junge Mannschaft übernommen. 40 bis 50 Leute seien rund um das Stadtfest am Stand engagiert, sagt Huber. Er ist stolz: „Wir sind eine Anlaufstelle für viele Besucher.“ Das Ehepaar Grimm kommt auf seinem Rundgang auch bei den Handballern vorbei. Die beiden Aichacher erinnern sich noch gut an frühere Stadtfest: „Vor der Sparkasse war ein Vorbau, unter dem wir immer saßen, wenn es geregnet hat.“ Im Innenhof des früheren Stieglbräu Gebäudes „war immer Remmidemmi“.

Bei toller Live-Musik wird die Stimmung immer besser

Zum ersten Mal auf dem Stadtfest ist Annalena Würzinger. Die Biberbacherin feiert mit Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied. Auf ihrem Zug durch die Innenstadt sieht die Gruppe das Stadtfest als „positiven Nebeneffekt“. Christoph Willer aus Obergriesbach probiert beim Stoalupfa, das der Aichacher Ringer Sebastian Ziegler anbietet, den 254 Kilogramm schweren Stein zu heben. Mit mehr Körpergewicht würden seine Chancen steigen, gibt ihm Ziegler mit auf den Weg.

Icon vergrößern Christoph Willer aus Obergriesbach beim Steinheben: Der 254 Kilogramm schwere Stein der Aichacher Ringer hat es in sich. Foto: Gerlinde Drexler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christoph Willer aus Obergriesbach beim Steinheben: Der 254 Kilogramm schwere Stein der Aichacher Ringer hat es in sich. Foto: Gerlinde Drexler

Zwar haben Standbetreiber vorgesorgt mit überdachten Sitzgelegenheiten und auch viele Gäste haben sich wetterfest ausgerüstet: Doch weitere „Duschen“ bleiben aus. Die Stimmung wird vor zahlreichen Live-Bühnen mit tollen Musikgruppen im Laufe der Nacht immer ausgelassener. Die Partymeilen in der Hubmann- oder Steubstaße sind rappelvoll. Die Menschen genießen das 50. Stadtfest in vollen Zügen.

Das Fazit von Bürgermeister Klaus Habermann lautet schließlich: „Ich bin rundum zufrieden.“ Trotz des feuchten Starts waren „klasse viele Leute da“ und es sei ein sehr entspanntes Fest gewesen. Um die 15.000 Besucher, also etwas weniger als im Vorjahr, seien es gewesen, schätzt der Bürgermeister. Wobei ihm bewusst ist, dass die Bilanz ganz anders ausgefallen wäre, wenn der Regen angehalten hätte. „Mir ist eine Last von den Schultern gefallen“, räumt er ein. Vor allem, weil es das letzte Stadtfest seiner Amtszeit ist. „Das hätte mich schon gewurmt, wenn es verregnet gewesen wäre.“ Doch das Wetter hält, abgesehen von etwas Nieselregen, auch am Sonntag beim gut besuchten Kabarettfrühschoppen mit Roland Hefter.

Icon vergrößern Trotz immer wieder einsetzenden Nieselregens lockte der Münchner Kabarettist und Stadtrat Roland Hefter am Sonntagvormittag rund 1000 Besucher und Besucherinnen zum Kulturfrühschoppen auf den Stadtplatz. Foto: Manfred Zeiselmair Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trotz immer wieder einsetzenden Nieselregens lockte der Münchner Kabarettist und Stadtrat Roland Hefter am Sonntagvormittag rund 1000 Besucher und Besucherinnen zum Kulturfrühschoppen auf den Stadtplatz. Foto: Manfred Zeiselmair

Auch die Aichacher Polizei zieht am Sonntag eine positive Bilanz. Sie spricht von einem „grundsätzlich ruhigen Stadtfest“. Es gab lediglich die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung. Allerdings nicht mit gravierenden Folgen. So kann die Aichacher Legende also getrost weiterleben …

Icon vergrößern Die Schützen der FSG sind von Anfang an mit einem Stand auf dem Stadtfest dabei. Foto: Gerlinde Drexler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schützen der FSG sind von Anfang an mit einem Stand auf dem Stadtfest dabei. Foto: Gerlinde Drexler