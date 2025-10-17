So geht's weiter mit dem Netto-Markt in Motzenhofen

Nördlich der Straße von Aichach in Richtung Rain soll in Motzenhofen ein Netto-Markt entstehen. Dieses Vorhaben ist schon seit einiger Zeit bekannt. Inzwischen zeichnet sich ab, wann der Markt voraussichtlich eröffnen wird.

Nach der Sitzung des Gemeinderats in Hollenbach am Donnerstag sieht es danach aus, dass die Änderung des Bebauungsplanes in acht bis zehn Wochen genehmigt ist. Wenn der Antragsteller sich dann an diese Vorgaben hält, könnte es zu einem Freistellungsverfahren kommen, das in einem Monat über die Bühne gehen sollte. In diesem Falle ist davon auszugehen, dass der Discounter vor dem Weihnachtsgeschäft 2026 seine Türen öffnen kann.

Der Netto-Markt wird über 1000 Quadratmeter groß

Der Gemeinderat fasste den erforderlichen Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplans Nummer 31 „Gewerbegebiet Motzenhofen an der Staatsstraße 2047“ ebenso einstimmig wie den Billigungsbeschluss. Maria Hofreiter und Manfred Marb fehlten in der Sitzung entschuldigt.

Christoph Roider vom Büro Opla legte die wichtigsten Aspekte der Änderungen am bereits bestehenden Bebauungsplan vor. Der neue Markt soll eine Verkaufsfläche von 1050 Quadratmetern aufweisen, dazu kommen 70 Stellplätze. Zum Vergleich: Der Edeka-Markt am östlichen Ende des Ortes verfügt über 89 Stellplätze. Das Staatliche Bauamt Augsburg habe sich bereits einverstanden erklärt mit einer zwei Meter hohen Lärmschutzwand an der Staatsstraße. Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler kommentierte: „Für uns eine recht elegante Lösung.“ Er sprach von einem weiteren Schritt bei diesem Projekt.

Ordnung für Spielplätze: Außerdem befasste sich der Gemeinderat mit einer Spielplatzordnung, die am 1. November in Kraft tritt. Darin ist unter anderem Folgendes verankert: Sollten auf einem Spielplatz irgendwelche Probleme auftreten, dann hat die Gemeinde eine rechtliche Grundlage, um sich dagegen zu wehren.

Zuschuss für Caritas: Einen „sinnvollen Klassiker“ nannte Ziegler den Antrag der Caritas-Sozialstation Aichach. Die Gemeinde wird an sie für die ambulante Pflege einen Beitrag von 2229 Euro überweisen. Dieses Geld gilt als Zuschuss für das laufende Jahr. 31 Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Gemeinde Hollenbach werden derzeit von dieser Einrichtung betreut. Im Antrag war davon die Rede, dass die Caritas in Aichach 2024 einen „kleinen Überschuss“ erwirtschaftet hat. Er soll investiert werden, in erster Linie in den Fuhrpark.

Ganz Hollenbach bekommt bald schnelles Internet

Erweiterung der Schule: Vor wenigen Tagen ist vom Landratsamt die Genehmigung für die Erweiterung der Schule in Hollenbach eingegangen. Die Kommune reagierte prompt auf diese Entscheidung; im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden bereits einige Aufträge vergeben.

Bauanträge genehmigt: Eine Reihe von Bauanträgen stieß jeweils auf Zustimmung. Im Turmweg in Schönbach kann ein Gebäude in ein Zweifamilienhaus umgewandelt werden, es stehen diverse Arbeiten an. Um vier nahezu identische Vorhaben ging es im Oberen Siedlungsweg in Motzenhofen, dort wird jeweils eine Doppelhaushälfte mit einer Fertiggarage und einem Stellplatz errichtet. Eigentlich war sozialer Wohnungsbau vorgesehen, doch nachdem die Fördertöpfe dafür leer sind, wie der Bürgermeister bedauernd feststellte, musste eine Umplanung vorgenommen werden. Und im Waldweg in Schönbach darf ein Anbau an ein Wohnhaus erfolgen.

Schnelles Internet: Wie sieht‘s beim Glasfaserausbau mit dem Bundesverfahren aus? Michael Lidl erkundigte sich danach. Der Kooperationsvertrag in diesem Zusammenhang wird wohl noch in diesem Jahr unterzeichnet, dann soll im kommenden Sommer die komplette Gemeinde über einen schnellen Zugang zum Internet verfügen. In der Sitzung äußerte man sich sehr angetan über die Firma, die derzeit Leitungen verlegt.