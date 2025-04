Die Scheibe muss in den Korb: Ab sofort gibt‘s Disc-Golf in Aichach

Eine neue Sportart, die alle, vom Kind bis zum Rentner, vom Jugendlichen bis zur Sportlerin, ausüben können – und das auch noch miteinander und obendrein kostenlos. Wo gibt es denn so was? Ganz einfach: im Aichacher Stadtgarten. Dort besteht ab sofort die Möglichkeit, Disc-Golf zu spielen. Doch wie funktioniert das?

Für Disc-Golf sind Fangkörbe nötig. Diese sind auf dem Freizeitgelände, das hinter dem Freibad an der Paar liegt und über die Bahnhofstraße zugänglich ist, aufgebaut. Die Discs, etwas schwerere Frisbee-Scheiben, gibt es ebenfalls vor Ort. Jedermann darf sich eine nehmen, damit spielen und muss sie nach Gebrauch wieder in den Ständer zurücklegen. Das Disc-Golf-Angebot der Stadt ist bewusst auf Vertrauensbasis angelegt.

Die Spielregeln beim Disc-Golf sind wie beim Golf

Die Spielregeln sind ähnlich wie beim bekannten Golf. Hier wird anstelle mit Schläger und kleinem Ball lediglich eine Scheibe mit der Hand gespielt. Die Disc sollte mit möglichst wenigen Würfen am Ende im Fangkorb landen. Vier unterschiedliche Körbe sind jetzt im Stadtgarten aufgestellt. Dazu gibt es mehrere Startpunkte. Kleine Tafeln erklären die Spielregeln. Die Stelle, an der die Scheibe liegenbleibt, ist der neue Abwurfpunkt. Ist der Spieler nah genug am Ziel, kann er „putten“: die Disc also aus kurzer Distanz direkt in den Korb fliegen lassen.

Bürgermeister Klaus Habermann, Bauamtsmitarbeiter Richard Brandner und Jugendreferent Mario Pettinger stellten zusammen mit dem Amateur-Weltmeister im Disc-Golf, Michael Kobella, den neuen Freizeitspaß vor. Dieser hat den Aichacher Parcours geplant und mit seiner Firma „World of Discs“ auch gebaut.

Der Stadtgarten ist um eine Attraktion reicher

In Skandinavien und neuerdings auch in Norddeutschland ist Disc-Golf ein Volkssport, der sich immer weiter nach Süden ausbreitet. Es gibt zwar Wettbewerbe und Meisterschaften, aber meist steht doch der Spaß im Vordergrund. Kobella hatte im vergangenen Jahr einen solchen Disc-Golf-Parcours für eine Schulveranstaltung am Deutschherren-Gymnasium in Aichach aufgebaut und die Jugendlichen dort waren sofort begeistert. Also wandte sich Kobella an den Aichacher Jugendreferenten für seine Idee, einen solchen Parcours fest zu installieren.

Pettinger ließ sich begeistern, auch der Stadtrat stimmte zu und genehmigte die Kosten von 9500 Euro. Der Stadtgarten ist jetzt damit um eine Attraktion reicher. Die Disc-Golf-Anlage ergänzt den Spielplatz „Biberburg“, die Boulebahn und die Outdoor-Fitnessgeräte.