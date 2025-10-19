Eine Kirche mit langer Tradition und einem modernen Gotteshaus

Einblicke in ihr Gemeindeleben gewährte die Neuapostolische Kirchengemeinde in Aichach am Samstag bei einem Tag der offenen Tür. Er bot Interessierten die Möglichkeit, die Kirche und ihre Glaubenspraxis kennenzulernen. Auch wenn der Besucherandrang überschaubar blieb, war die Offenheit, mit der die Gemeindemitglieder mit Vorsteher Markus Mann an der Spitze auf die Gäste zugingen, deutlich zu spüren. Wer kam, wurde freundlich begrüßt, durch das Gebäude geführt und erlebte eine Atmosphäre, die von Ruhe und Herzlichkeit geprägt war.

Die Gemeinde in Aichach blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 1948 gegründet, feierte sie im Jahr 2023 ihr 75-jähriges Bestehen. Seit 2009 befindet sich die Kirche in einem modernen Neubau an der Wilhelm-Wernseher-Straße.

Der Bau ist klar strukturiert, hell und schlicht gestaltet, ohne Heiligenbilder, Statuen oder Dekoration. Diese bewusste Zurückhaltung erinnert an evangelische Gotteshäuser und spiegelt das Selbstverständnis der Neuapostolischen Kirche wider: Nichts soll ablenken vom Blick auf das Wesentliche – auf den Glauben, das Wort und die Gemeinschaft.

Das Fundament dieser Kirche ist der Glaube an den dreieinigen Gott, an Jesus Christus und an die Gegenwart des Heiligen Geistes, der im Leben der Gläubigen wirksam ist. Der Heilige Geist soll Kraft, Trost und Orientierung geben und Menschen befähigen, ihren Glauben im Alltag zu leben.

Ein Sakrament spielt eine zentrale Rolle

Neben der Taufe und dem Abendmahl spielt ein weiteres Sakrament eine zentrale Rolle: die sogenannte Versiegelung. Dabei legt ein Apostel den Gläubigen die Hände auf und spendet den Heiligen Geist. Diese Handlung wird als göttliche Gnade verstanden, durch die der Mensch eine besondere Verbindung zu Gott erhält. Die Versiegelung ist einzigartig in der neuapostolischen Glaubenspraxis und wird ausschließlich von Aposteln vollzogen.

Eng damit verbunden ist das Verständnis über das Apostelamt selbst. Während in der katholischen und evangelischen Kirche die Zeit der Apostel als abgeschlossen gilt, glaubt die Neuapostolische Kirche, dass es auch heute noch von Gott berufene Apostel gibt, die in der Nachfolge Christi stehen und im Auftrag Gottes handeln. Sie leiten die Kirche, spenden die Sakramente und verkünden das Evangelium – so wie es in der Urkirche geschah. Diese apostolische Struktur prägt das Selbstverständnis und ist eines der Merkmale, die die Neuapostolische Kirche von anderen christlichen Konfessionen unterscheiden.

Die Aichacher Gemeinde pflegt ökumenische Kontakte

Gleichzeitig steht für die Gemeinde nicht die Abgrenzung, sondern das Miteinander im Vordergrund. „Wir gehören alle zu der einen Kirche Jesu Christi“, sagt Markus Mann, der Vorsteher der Kirchengemeinde ist. Gemeinsamkeiten mit anderen christlichen Konfessionen werden betont, ökumenische Kontakte gepflegt. In Aichach wurde beispielsweise zu Ostern zusammen mit der katholischen und der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde gefeiert – ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und gelebte Verbundenheit.

Deutlich wird dieses Selbstverständnis auch in der Vision und Mission, die beim Tag der offenen Tür auf Plakaten zu lesen waren. Die Vision beschreibt „eine Kirche, in der sich Menschen wohlfühlen und vom Heiligen Geist und der Liebe zu Gott erfüllt ihr Leben nach dem Evangelium Jesu Christi ausrichten und sich so auf sein Wiederkommen und das ewige Leben vorbereiten“.

Das Engagement in der Aichacher Gemeinde ist groß

Die Mission lautet, „zu allen Menschen hinzugehen, um ihnen das Evangelium Jesu Christi nahezubringen, mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen, Seelsorge zu leisten und eine herzliche Gemeinschaft zu pflegen, in der jeder die Liebe Gottes und die Freude erlebt, ihm und anderen zu dienen“. Diese Worte stehen nicht für Missionseifer, sondern für eine Haltung, die von Offenheit und Zuwendung geprägt ist. Der Glaube soll nicht übergestülpt, sondern geteilt werden – ehrlich und ohne Druck. In der Aichacher Gemeinde wird das spürbar. Seelsorge hat einen hohen Stellenwert, und wer das Gespräch sucht, findet Verständnis und Zeit.

Mit rund 210 Mitgliedern ist die Gemeinde nicht riesig, doch das Engagement groß. Gottesdienste sind schlicht, getragen von Musik, Gebet und freier Predigt. Im Mittelpunkt steht das Wort, das verbinden und ermutigen soll. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen sich von Religion distanzieren, setzt die Gemeinde auf Nähe, Offenheit und persönliche Begegnung.