Zwanzig neue Wohnungen, wo früher der Untere Wirt war

Eine große leere Fläche breitet sich an der Pfarrer-Steinacker-Straße im Aichacher Stadtteil Ecknach dort aus, wo bis vor gut einem Jahr der „Untere Wirt“ war. Jetzt soll das Grundstück neu bebaut werden. Der Bauantrag für vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Wohnungen war am Dienstagabend Thema im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

Das Grundstück liegt im Umgriff des 2024 aufgestellten Bebauungsplans „Pfarrer-Steinacker-Straße“. Diesen hat der Stadtrat aufgestellt, um die Nachverdichtung im Ortskern in verträgliche Bahnen zu lenken und den dörflichen Charakter Ecknachs zu schützen. Gerade an der Pfarrer-Steinacker-Straße im Ortskern gibt es landwirtschaftliche Hofstellen, deren große Grundstücke neu bebaut werden können, wenn die Landwirtschaft aufgegeben wird. Damit das nicht zu massiv geschieht, gibt es den Bebauungsplan.

Wohnungen zwischen 65 und 122 Quadratmetern

Auf dem großen Grundstück des „Unteren Wirts“ sollen nun insgesamt 20 Wohnungen, aufgeteilt auf vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils fünf Wohnungen, und eine Tiefgarage entstehen. Die Häuser sollen jeweils zwei Vollgeschosse mit Dachgeschoss haben, die Wohnungen zwischen 65 und 122 Quadratmetern groß sein. Sechs Stellplätze soll es oberirdisch geben, 29 in der Tiefgarage.

Der Bauausschuss hatte keinerlei Einwände. Er gab einstimmig sein Einverständnis. Das gilt auch für eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, was die Höhe des Erdgeschoss-Rohfußbodens angeht. Diese ist auf 30 Zentimeter über dem natürlichen Gelände festgesetzt. Bei zweien der vier Häuser kann diese Höhe wegen der Tiefgarage und dem nach Süden hin ansteigenden Gelände nicht eingehalten werden. Sie liegt bei diesen nun bei 45 Zentimetern über dem Straßenniveau.

Ja zu Einfamilienhaus in Aichach: Zugestimmt hat der Bauausschuss auch dem Bau eines Einfamilienhauses an der Richard-Strauss-Straße in Aichach. Die Bauvoranfrage für das Vorhaben hatte der Bauausschuss im Januar abgelehnt, weil das Gebäude in seiner Länge und der Traufhöhe nicht den Vorgaben des dort geltenden Bebauungsplans „Aichach-Nord“ entsprochen hätte. Jetzt lag eine geänderte Planung vor, die diese Vorgaben berücksichtigen. Das Haus soll nun etwa 18 Meter lang und etwa 7,70 bis 12,80 Meter breit werden. Für einige Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplans gibt es bereits Referenzobjekte in der Umgebung, wie Ulrich Egger vom Bauamt erläuterte. Das gemeindliche Einvernehmen wurde daraufhin einstimmig erteilt und die nötigen Befreiungen wurden erteilt.

Ja zu Einfamilienhaus in Griesbeckerzell: Zustimmung gab es auch für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung an der Haunswieser Straße in Griesbeckerzell. Das Bauvorhaben war im Juli auf Ablehnung gestoßen, weil das Gebäude eine dreigeschossige Wirkung gehabt hätte. Jetzt lagen neue Pläne vor, in denen die Kniestockhöhe auf circa 2,38 Meter reduziert wurden. Zum Kulturgraben hin ist eine Winkelstützwand mit einer Absturzsicherung geplant. Zudem steigt das Gelände zum Gebäude hin ans, sodass der Keller nicht mehr als Vollgeschoss in Erscheinung tritt. Somit wirkt das Gebäude optisch nicht mehr dreigeschossig. Der Bauausschuss erteilte einstimmig sein Einvernehmen. Hingewiesen wurde auf die besondere Hochwasserproblematik am Kulturgraben.

Hochwasserschutz in Algertshausen: Eigentlich sollte ein Konzept für den Hochwasserschutz im Ortsteil Algertshausen vorgestellt werden. Das hatte etliche Einwohner ins Verwaltungsgebäude gelockt. Weil das Konzept nochmals geändert werden muss, gab es dann lediglich einen Zwischenbericht von Bauamtsleiterin Carola Küspert. Starkregen im August 2023 hatte mit wild abfließendem Oberflächenwasser zu Überflutungen der Grubetstraße und einzelner Privatanwesen geführt. Das Ingenieurbüro Mayr hat daraufhin eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, die einen Rückhalt von wild abfließendem Oberflächenwasser und Schlamm und eine Verzögerung des Abflusses schaffen soll. Diese lag nun vor, muss aber nochmals geändert werden, so Küspert. Ein HQ-100-Schutz oder vollständiger Schutz bei extremen Regenereignissen könne nicht realisiert werden, betonte sie. Umgesetzt werden soll der Hochwasserschutz, für den ein etwa 15 Meter breiter Streifen Grund gekauft werden muss, im Frühjahr 2026 vom Bauhof.

Durchlass am Schindbach: Der Bauausschuss hat in nichtöffentlicher Sitzung den Auftrag für die Erneuerung eines Durchlasses am Schindbach beim Stadtteil Sulzbach vergeben. Das gab Bauamtsleiterin Carola Küspert bekannt. Den Auftrag bekam die Firma Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH aus Schrobenhausen. Die Vergabesumme liegt bei rund 118.000 Euro. Wie Bürgermeister Klaus Habermann ergänzte, beträgt die Bauzeit voraussichtlich drei Wochen. Die Arbeiten sollen im Oktober oder November ausgeführt werden.