Fahrplanwechsel: Hier müssen sich die Fahrgäste auf Änderungen einstellen

Es genügt eine kleine Verspätung, und der Bus ist weg. Zum Fahrplanwechsel, der am 15. Dezember in Kraft tritt, empfiehlt der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) deshalb allen Fahrgästen, die Zeiten „ihrer“ Linien zu kontrollieren. Gerade im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg müssen sie sich auf zahlreiche Änderungen einstellen.

Auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt kommt es zu Verschiebungen im Minutenbereich. Das teilt die Bayerische Regiobahn (BRB) mit. Außerdem warnt sie bereits vor, dass es zu größeren Fahrplanänderungen und Zugausfällen kommen wird, wenn voraussichtlich Mitte September eine Großbaustelle im Augsburger Hauptbahnhof startet.

Bereits ab 15. Dezember gelten bei vielen AVV-Linien kleinere Verschiebungen bei Abfahrtszeiten oder Haltestellen. Etwas weiterreichende Änderungen, abgesehen von den politisch beschlossenen Streichungen, nachfolgend im Kurz-Überblick.

Linie 221 Aichach – Griesbeckerzell – Affing: Die Fahrt um 05.55 Uhr ab „Affing, Iglbach“ fährt nur an Schultagen. Die Fahrt um 16.40 Uhr ab „Affing, Iglbach“ startet künftig um 16.58 Uhr und nun auch an Freitagen. An Ferientagen wird eine neue Fahrt um 7.24 Uhr ab „Aichach, Bahnhof“ nach Affing angeboten. Von Montag bis Freitag ist die Fahrt um 14.15 Uhr ab „Aichach, Bahnhof“ nach „Edenried, Abzweigung“ neu.

Linie 222 Aichach – Obergriesbach – Edenried: Die Fahrten um 13.58 Uhr ab „Aichach, Bahnhof“, um 15.26 Uhr ab „Aichach, Schulzentrum“ und um 18.02 Uhr ab „Aichach, Martinstraße“ werden gestrichen. Ausweichlinie ist die 242.

Linie 240 Aichach – Radersdorf – Unterbernbach: Die Fahrt um 17.07 Uhr ab „Aichach, Schulzentrum“ entfällt. Die Fahrten an Schultagen um 17.36 Uhr ab „Unterbernbach“ sowie an Ferientagen um 17.41 Uhr ab „Paar, Postamt“ werden gestrichen (Ausweichlinie jeweils: 242).

Linie 241 Aichach – Kühbach – Unterbernbach (– Aichach): Die Fahrt um 06.12 Uhr ab „Aichach, Bahnhof“ entfällt. Die Fahrten um 06.25, 07.22, 09.22, 15.52, 16.57 und 17.52 Uhr ab „Kühbach, Marktlatz“ werden gestrichen (Ausweichlinie jeweils: 242).

Linie 242 Aichach – Kühbach – Schiltberg – Metzenried (– Aichach): Von Montag bis Freitag wird ein neuer Kurs ab Untergriesbach um 06.03 Uhr über Schiltberg, Kühbach, Unterwittelsbach bis Aichach angeboten. An Ferientagen gibt es um 07.03 Uhr eine neue Fahrt ab Untergriesbach über Schiltberg, Kühbach, Unterwittelsbach bis Aichach. Die Fahrt ab „Metzenried“ um 14.38 Uhr wird gestrichen und durch einen Rundkurs ersetzt.

Linie 243 Aichach – Oberwittelsbach – Schiltberg: Die Fahrten an Schultagen ab „Aichach, Bahnhof“ um 15.16 und 17.16 Uhr werden gestrichen und durch einen Rundkurs der Linie 242 ersetzt. Die Fahrten ab „Schiltberg, Post“ um 06.11 und 12.10 Uhr entfallen. (Ersatz: Rundkurs der Linie 242). Anrufsammeltaxi: Von Montag bis Freitag wird ab „Aichach, Bahnhof“ um 17.15 Uhr eine neue Fahrt nach Metzenried angeboten.

Linie 244 Aichach – Klingen/Untergriesbach – Obermauerbach – Xyger: An Schultagen werden die Fahrten ab „Aichach, Bahnhof“ um 15.16 und 17.16 Uhr gestrichen. Die Fahrt ab „Xyger“ um 05.44 Uhr wird montags bis freitags gestrichen (jeweils Abdeckung über die Linie 250). Die Fahrt ab „Xyger“ um 15.53 Uhr entfällt montags bis freitags ersatzlos.

Linie 250 Aichach – Klingen – Sielenbach – Adelzhausen: Die Fahrt um 12.17 Uhr an Schultagen verkehrt nun auch mit weniger Haltestellen an Ferientagen (Abfahrt ist um 12.15 Uhr ab „Aichach, Bahnhof“). (jca)

Informationen Sämtliche Änderungen sind detailliert unter www.avv-augsburg.de, 0821/157000, http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil zu finden.