Vorstand gesucht: Hofbergtheaterverein braucht Kandidaten für Vorstand

Bei den Neuwahlen des Vereins Hofberg Freilichttheater Schiltberg werden bei der Generalversammlung im Januar die Posten des ersten, zweiten und dritten Vorsitzenden sowie der Schatzmeisterin neu zu besetzen sein. Das teilte Vorsitzende Angelika Weiß den Mitgliedern jüngst bei einer etwa zehnminütigen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit. Sie selbst sowie Martina Hartl (zweite Vorsitzende), Tobias Ladewig (dritter Vorsitzender) und Claudia Lerchl (Schatzmeisterin) ließen sich nicht zur Wiederwahl aufstellen, informierte die Vorsitzende die rund 30 Anwesenden.

Auf Nachfrage der Redaktion betonte Weiß, dass nichts vorgefallen sei, was zu diesem geschlossenen Schritt geführt habe. Im Gegenteil: „Wir wollen alle weiterhin im Verein bleiben, aber eben in zweiter Reihe.“ Die Gründe für diese Entscheidung seien bei jedem Vorstandsmitglied anders. Weiß etwa muss in ihrem Beruf als Lehrerin mehr arbeiten und hat dadurch weniger Zeit für den Verein. „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es gescheit machen“, begründete sie ihre Entscheidung, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren.

Die kurze außerordentliche Mitgliederversammlung war der Aufruf an die Vereinsmitglieder, sich bei Interesse an einem der Ehrenamtsposten bei einem der Mitglieder des Vorstands oder des Ausschusses zu melden. Die aktuelle Vereinsspitze bittet um Rückmeldung bis spätestens 19. Oktober. (drx)