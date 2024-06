Die neue Metzgerei Rupp in Aichach hat quasi rund um die Uhr geöffnet

Metzgerei Rupp hat nach dem Umzug in die frühere Sparkasse in Aichach einen Selbstbedienungsbereich. Die Gastronomie verfügt über rund 100 Sitzplätze.

Zur Wiedereröffnung der neuen Metzgerei Rupp am oberen Stadtplatz in Aichach gab es am Montag Häppchen und einen kleinen Sektempfang im Biergartenbereich vor der früheren Sparkassen-Filiale. In dem rund 300 Quadratmeter großen Verkaufsraum nimmt der Gastrobereich rund ein Drittel der Fläche ein. Als erste der insgesamt sechs Rupp-Filialen hat Aichach einen 24/7-Bereich, in dem auch nach Ladenschluss noch eingekauft werden kann.

Der Selbstbedienungsbereich ist rund um die Uhr zugänglich. Voraussetzung ist die Rupp-App, über die nach Ladenschluss der Schlüssel für die Tür abgerufen werden kann. Foto: Gerlinde Drexler

Morgens um 7 Uhr ist der Andrang in der Metzgerei am Montag noch verhalten. Im Laufe des Vormittags ändert sich das. Viele Besucherinnen und Besucher treibt die Neugierde in die Filiale. Sie betrachten die großzügige Theke mit rund 150 verschiedenen Wurstsorten, die warme Theke und den anschließenden Bereich, in dem Semmeln und Brot von Partnern aus der Region angeboten werden.

Metzgerei Rupp im Aichacher Zentrum hat jetzt über 100 Sitzplätze

Einige lassen sich im Gastrobereich mit seinen rund 60 Sitzplätzen eine der zehn angebotenen Frühstücksvariationen schmecken. Neu ist der Außenbereich mit rund 40 Sitzplätzen, der rund um den Sparkassenbrunnen aufgebaut ist. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Voll- und Teilzeit in der Filiale am Stadtplatz beschäftigt.

Insgesamt 100 Sitzplätze, etwa 40 davon im Biergarten rund um den Sparkassenbrunnen, hat der Gastrobereich der Metzgerei Rupp. Foto: Gerlinde Drexler

Bisher war die Aichacher Filiale der Metzgerei am Unteren Tor angesiedelt. Jetzt ist sie nach einer mehrwöchigen Umbauphase in die frühere Filiale der Sparkasse ins Stadtzentrum umgezogen und hat dort ein modernes Konzept umgesetzt. Das zeigt sich unter anderem an der fast futuristisch anmutenden Gestaltung der Decke.

In der Selbstbedienung der Metzgerei Rupp rund um die Uhr einkaufen

Vor allem aber am Selbstbedienungsbereich, der rund um die Uhr geöffnet hat. Auf etwa 40 Quadratmetern Fläche können Kundinnen und Kunden vakuumierte und (tief)gekühlte Wurst- und Fleischwaren sowie Getränke und Snacks kaufen. Während der Sommerzeit bietet die Metzgerei in dem kameraüberwachten Bereich auch verschiedene Produkte für die Grillsaison an. Wer hier nach Ladenschluss einkaufen möchte, muss sich die Rupp-App aufs Handy laden, die einen QR-Code als Schlüssel zum Betreten der Filiale an das Handy schickt. Bezahlt wird an der SB-Kasse mit Karte oder über die Bank-App auf dem Smartphone.

