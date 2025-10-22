Wieder freie Fahrt durch Kühbach: Neue Ortsdurchfahrt ist freigegeben

Es war die teuerste, nicht geförderte innerörtliche Instandsetzungsmaßnahme im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg: der Ausbau der Schrobenhausener Straße in Kühbach, die Kreisstraße AIC 7. Nach acht Monaten Bauzeit wurde die wichtige Verkehrsader in der Gemeinde am Mittwoch für den Verkehr wieder geöffnet. Landrat Klaus Metzger, Vertreter der Gemeinde und beteiligten Firmen waren zur feierlichen Eröffnung gekommen. Pfarrer Simon Fleischmann segnete die Straße.

In drei Bauabschnitten wurden auf einer Strecke von rund 900 Metern in der Ortsdurchfahrt der Kanal erneuert, die Wasserversorgung auf Trennkanal umgestellt und Glasfaser und Leitungen für die Fernwärmeversorgung verlegt. Bei der Menge an Arbeiten, die oft parallel geleistet wurden, sprach deshalb Landrat Metzger bei der Eröffnung von einer Bauzeit von „nur acht Monaten“. Er dankte den Baufirmen, die „richtig gute Arbeit geleistet haben“.

Warum „Tante Emma“ wichtig ist für die Ortsdurchfahrt

Die Instandsetzung war nicht nur die teuerste, nicht geförderte Maßnahme im Landkreis. „Es ist auch das einzige Bauwerk im Landkreis, das wegen der Kosten etwas in der Kritik steht“, sagte der Landrat. Rund 1,6 Millionen Euro zahlte der Landkreis für den Ausbau der Kreisstraße. „Wir haben es geschafft, im Kostenrahmen zu bleiben“, teilte Metzger mit. Er ist der Ansicht: „Wichtig ist vor allem für die Anwohner, dass es gut funktioniert hat.“

Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher gab zu: „Es war schon ein Weg.“ Er sprach von einer „nicht ganz unaufregenden Zeit“, betonte aber auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Planungsfirmen und dem Landratsamt: „Wir hatten immer kurze Wege.“ Die beiden neuen barrierefreien Bushäuschen an der Ortsdurchfahrt finanzierte die Gemeinde. Seiner Tante Emma, Emma Eckmayer, sei es zu verdanken, dass die beiden Haltestellen so gebaut werden konnten, sagte Kerscher. „Sie hat ein bisschen was von ihrem Grund abgegeben, um eine sichere Bushaltestelle zu bekommen.“

Auch die Gehwege, Zufahrten und die Grüngestaltung finanzierte die Gemeinde. Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt legte die Gemeinde außerdem auf einem Grundstück, das sie erworben hatte, einen Parkplatz an und wandelte einen Trampelpfad in Richtung Friedhof in einen Fußweg um. Die Bioenergie Kühbach verlängerte im Rahmen der Baumaßnahme ihre Wärmenetzleitung, die bisher bis zum Feuerwehrhaus ging, bis zum neuen Baugebiet „An der Falterbreite“ mit den 41 Bauplätzen.

Die Zeit der Baustellen in Kühbach ist noch nicht vorbei

Der Bürgermeister bedankte sich für die Geduld der Gemeindebürgerinnen und -bürger. Die mussten über einen langen Zeitraum mit immer wieder neuen Sperrungen, Umleitungen und Parkverboten klarkommen. Es seien kaum Beschwerden deswegen bei ihm angekommen, freute er sich. Wobei die Geduld genau genommen noch länger als nur die acht Monate strapaziert werden musste. Denn die Vorarbeiten für die Instandsetzungsarbeiten hatten schon vor etwa eineinhalb Jahren begonnen. Unter anderem durch den Markt Kühbach (Kanalerneuerung), den Wasserzweckverband Magnusgruppe sowie Freiherrn Umberto von Beck-Peccoz im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung. Im Anschluss übernahm der Landkreis federführend die Wiederherstellung der Verkehrsflächen.

Auch während der Maßnahme seien auf der Straße immer wieder Kleinigkeiten ummodelliert worden, berichtete Kerscher. Aktuell wird der Vorplatz der Feuerwehr neu gepflastert. Apropos Feuerwehr. Die Floriansjünger mussten sich während der vergangenen Monate immer wieder mit dem Bauleiter abstimmen, über welche Straße sie ihr Feuerwehrhaus anfahren können. „Von Woche zu Woche war es anders“, erinnerte sich der Bürgermeister und lobte die „wahnsinnig gute Organisation“ der Feuerwehrkommandanten, dank der sich an den Ausrückzeiten der Wehr nichts geändert hatte.

Die Zeit der Baumaßnahmen ist für die Gemeinde Kühbach aber mit der Verkehrsfreigabe noch nicht zu Ende. In der Sitzung des Gemeinderates am kommenden Dienstag werde die Landschaftsplanung für die Neugestaltung der Ortsmitte vorgestellt, teilte der Bürgermeister mit. Sie soll durch das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) belebt und verschönert werden. Kerscher zu den Plänen: „Es wird ganz groß umgebaut.“ Als erste Maßnahme werde der Kanal in der Pfarrer-Knaus-Straße erneuert. „Dann werden wir noch schauen, dass wir ein schönes Wegerl für Fußgänger und Radfahrer Richtung Rapperzell kriegen.“