„Platz zum Ratschen“: Das sagen Dasinger zur neuen Ortsmitte

Der Himmel ist wolkenverhangen. Autos und Lastwagen rauschen an dem neuen Gesundheitszentrum Medas im Dasinger Ortskern vorbei. Die Schiebetür der Apotheke öffnet und schließt sich im Fünf-Minuten-Takt. Die Parkplätze an der Friedberger Straße vor der Marien-Apotheke und der Hausarzt-Praxis sind voll. Hier ist etwas los. Heribert Heinrich sagt allerdings: „Dasing ist für mich im Moment eine Schläferstadt.“

Dasingerin beklagt Verkehrssituation am neuen Gesundheitszentrum

Heinrich berichtet den Volontären der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen von Vereinen wie der Feuerwehr und dem Schützenverein, Maibaumfeiern und Faschingsveranstaltungen, die in Dasing stattfinden. Er sagt: „Aber wenn ein Café aufmacht, dann ist es dort tot.“ Seinen Beobachtungen zufolge verschmähten die Dasinger die Wirte in der Gemeinde und gingen stattdessen auswärts zum Essen.

Heribert Heinrich (links) findet, dass der Verkehr in Dasing noch beruhigt werden müsse. Foto: Johannes Kiser

Unattraktiv sei der Verkehr im Zentrum. Die zulässige Geschwindigkeit müsse seiner Meinung nach reduziert werden. Außerdem wünsche er sich auf der Überschwemmungswiese an der Paar nahe den Supermärkten einen Park. Dort sollten Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, rasten können. Auch müssten noch einige Bauruinen im Zentrum der Gemeinde verschwinden. Trotz der Mängel, die er benennt, ist der 73-Jährige zuversichtlich: „Dasing wird schön.“

Aber es gibt noch weitere Themen, die den Dasinger aus dem Ortsteil Lindl beschäftigen: die fehlende Bereitschaft vieler Menschen, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, das deutsche Rentensystem und Politiker, „die nur von einer Wahl bis zur nächsten denken“. Da laufe vieles falsch, beklagt Heinrich.

Mittlerweile haben sich die Wolken größtenteils verzogen. Die Sonne lässt die Pfützen langsam austrocknen. Den Unmut einer Radlerin, die am Stand vorbeischaut, kann sie nicht besänftigen. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Die Dasingerin kritisiert die in ihren Augen unübersichtliche Verkehrssituation am neuen Gesundheitszentrum. Sie warte nur darauf, dass es „kracht“.

Das neue Rathaus in Dasing: Sein Design kommt nicht überall gut an. Foto: Johannes Kiser (Archivbild)

Auch mit dem neuen Bau der Verwaltungsgemeinschaft ist sie unzufrieden: zu groß für Dasing und schlecht durchdacht. Außerdem missfällt ihr das Design des Gebäudeübergangs aus Glas. Den Ort retteten die Baumaßnahmen nicht. Sie sagt: „Es ist dreckig und eine richtige Ortsmitte gibt es nicht, anders als in Friedberg der Marienplatz.“

Neue Ortsmitte: Dasinger erhoffen sich viele Feierlichkeiten

Gerhard Mayr, ehemaliger Kranführer auf dem Bau, gefällt gut, was mit der Ortsmitte in Dasing passiert. Das Geld, das in die Hand genommen wurde, sei es wert. Seiner Meinung nach werteten das Gesundheitszentrum und die neue Ortsmitte auf. Wenn alles fertig ist, sei das eine „richtig feine Sache“. Der 80-Jährige weiß auch, dass die Fertigstellung noch Zeit in Anspruch nehmen wird, nimmt das aber gelassen.

Das große Thema bei „Platz zum Ratschen" in Dasing ist die Gestaltung der neuen Ortsmitte. Caro Nagel (links) gefällt sie. Foto: Johannes Kiser

Auch Caro Nagel ist, was die Entwicklung des Ortskerns angeht, zuversichtlich. Die junge Mutter sagt: „Ich glaube, wenn's fertig ist, wird es cool.“ Das neue Antlitz der Ortsmitte werde hinterher schöner sein als zuvor, ist sie sich sicher. Sie freut sich bereits auf den Christkindlmarkt, der dann, so hofft sie, regelmäßig in der neuen Ortsmitte stattfinden wird.

Daniela Dichtl sagt: „So ein Mittelpunkt für Festlichkeiten schadet nie.“ Sie findet auch das Holz an der Fassade des neuen Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft schön. Michaela Schuster sieht das ebenso.

Michaela Schuster ist zwar keine Dasingerin, aber eine Meinung zur neuen Ortsmitte hat sie trotzdem: Die Einwohner der Gemeinde sollten sich glücklich schätzen. Foto: Johannes Kiser

Schuster ist an diesem Vormittag auf Besorgungstour. Sie hat in der Marien-Apotheke im neuen Gesundheitszentrum Medikamente eingekauft. Zu Hause ist sie in Emersacker (Landkreis Augsburg). Dasing scheine Geld zu haben und könne sich wohl glücklich schätzen.