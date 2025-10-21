Deutsche Küche und Balkan-Spezialitäten: BCA freut sich über Sportheim-Pächter

Freude beim BC Adelzhausen: Nach Monaten der Suche hat der Verein wieder einen Pächter für die Sportgaststätte gefunden. Iulia und Tudor Anton führen den Betrieb seit Anfang Oktober. Vorsitzender Armin Seidel ist zufrieden: „Es ist gut angelaufen.“

Die neuen Pächter stammen laut Seidel aus Rumänien und leben seit 21 Jahren in Deutschland. So lange sind sie auch bereits in der Gastronomie tätig, zunächst angestellt und zuletzt im Raum Erding selbstständig. In Adelzhausen will das Paar laut Mitteilung des BCA frischen Wind in die Gastronomie des Vereins bringen. Sie war zuletzt verwaist, nachdem sich der Verein und der bisherige Pächter Peter Thurner seit Dezember 2024 getrennt hatten.

Im Saal hat das BCA-Sportheim 150 Sitzplätze

Die neuen Pächter wollen auf ihrer Speisekarte klassische deutsche Küche und Spezialitäten vom Balkan vereinen, darunter sind auch Grillgerichte, Salate und traditionelle Hausmannskost. „Wir möchten unseren Gästen eine kulinarische Vielfalt bieten, die sowohl vertraut als auch überraschend ist“, sagen die Antons. Mittwochs bis freitags bieten sie einen Mittagstisch zu günstigeren Preisen an und natürlich ist auch am Samstag und Sonntag geöffnet.

Der BCA ist nach eigenen Angaben froh, dass wieder ein Pächter für die Gaststätte gefunden ist. Sie bietet 50 Sitzplätze in der Stube und 70 im Nebenzimmer. Im Saal können 150 Personen bewirtet werden. Im Sommer wird auch die Terrasse mit 40 Plätzen bewirtet. (AZ)