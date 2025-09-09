Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Neue Vorfahrtsregelungen in Eisingersdorf und Pichl: Autofahrer müssen umdenken!

Eisingersdorf/Pichl

Achtung! In Eisingersdorf und Pichl gilt eine neue Vorfahrtsregelung

Autofahrer müssen umdenken: In den Aindlinger Ortsteilen Eisingersdorf und Pichl ist auf zwei Straßen die Vorfahrt.
    • |
    • |
    • |
    Im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf gilt jetzt auf der St.-Ulrich-Straße Vorfahrt. Von Pichl kommend, heißt es, vorsichtig in die Kreuzugn einfahren.
    Im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf gilt jetzt auf der St.-Ulrich-Straße Vorfahrt. Von Pichl kommend, heißt es, vorsichtig in die Kreuzugn einfahren. Foto: Josef Kigle

    Autofahrer aufgepasst: In den Aindlinger Ortsteilen Eisingerdorf und Pichl gelten seit Kurzem neue Vorfahrtsregelungen. In Eisingersdorf ist die St.-Ulrich-Straße, von Axtbrunn oder Binnenbach her kommend, die Vorfahrtstraße. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Pichl kommen, stoßen jetzt auf ein „Vorfahrt achten“-Schild und müssen vorsichtig in die Vorfahrtsstraße einfahren.

    Verkehr aus Aindling muss Vorfahrt gewähren

    In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße, die Richtung Edenhausen führt, die Vorfahrtsstraße. Bisher mussten die Verkehrsteilnehmer, die von Edenhausen her kamen, dem Verkehr von Aindling her die Vorfahrt gewähren. Jetzt ist es andersherum. (joki)

    In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße die Vorfahrtsstraße. Sie führt Richtung Edenhausen. Verkehrsteilnehmer, die von Aindling her kommen, müssen jetzt vorsichtig einfahren und die „Vorfahrt achten“.
    In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße die Vorfahrtsstraße. Sie führt Richtung Edenhausen. Verkehrsteilnehmer, die von Aindling her kommen, müssen jetzt vorsichtig einfahren und die „Vorfahrt achten“. Foto: Josef Kigle
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden