Achtung! In Eisingersdorf und Pichl gilt eine neue Vorfahrtsregelung

Autofahrer aufgepasst: In den Aindlinger Ortsteilen Eisingerdorf und Pichl gelten seit Kurzem neue Vorfahrtsregelungen. In Eisingersdorf ist die St.-Ulrich-Straße, von Axtbrunn oder Binnenbach her kommend, die Vorfahrtstraße. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Pichl kommen, stoßen jetzt auf ein „Vorfahrt achten“-Schild und müssen vorsichtig in die Vorfahrtsstraße einfahren.

Verkehr aus Aindling muss Vorfahrt gewähren

In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße, die Richtung Edenhausen führt, die Vorfahrtsstraße. Bisher mussten die Verkehrsteilnehmer, die von Edenhausen her kamen, dem Verkehr von Aindling her die Vorfahrt gewähren. Jetzt ist es andersherum. (joki)

In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße die Vorfahrtsstraße. Sie führt Richtung Edenhausen. Verkehrsteilnehmer, die von Aindling her kommen, müssen jetzt vorsichtig einfahren und die „Vorfahrt achten". Foto: Josef Kigle