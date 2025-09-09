Achtung! In Eisingersdorf und Pichl gilt eine neue Vorfahrtsregelung

Autofahrer aufgepasst: In den Aindlinger Ortsteilen Eisingerdorf und Pichl gelten seit Kurzem neue Vorfahrtsregelungen. In Eisingersdorf ist die St.-Ulrich-Straße, von Axtbrunn oder Binnenbach her kommend, die Vorfahrtstraße. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Pichl kommen, stoßen jetzt auf ein „Vorfahrt achten“-Schild und müssen vorsichtig in die Vorfahrtsstraße einfahren.
Verkehr aus Aindling muss Vorfahrt gewähren
In Pichl ist jetzt die Von-Schaezler-Straße, die Richtung Edenhausen führt, die Vorfahrtsstraße. Bisher mussten die Verkehrsteilnehmer, die von Edenhausen her kamen, dem Verkehr von Aindling her die Vorfahrt gewähren. Jetzt ist es andersherum. (joki)
