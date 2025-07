Führungswechsel beim Lions-Club Schrobenhausen-Aichach

Der Lions-Club Schrobenhausen-Aichach hat eine neue Führung. Mitten im Sommer beginnt das neue Clubjahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitglieder trafen sich in unterhaltsamem Rahmen zum Übergang der Präsidentschaft von Werner Schlingmann auf Stephan Schultes.

Pastpräsident Thomas Bleis dankte dem scheidenden Präsidenten Werner Schlingmann für sein starkes Engagement und beleuchtete noch einmal das abgelaufene Jahr. Bleis erinnerte daran, dass Schlingmann nach kurzzeitiger Verunsicherung im Club sehr kurzfristig eingesprungen sei. Dann habe der Präsident konsequent ein ansprechendes Jahresprogramm gestaltet, das er unter das Motto „Wandel, Konsolidierung, Nachhaltigkeit“ gesetzt hatte, ein Programm mit exklusiven Themen und Aktivitäten. Schlingmann habe eine gute Hand bewiesen, den Zusammenhalt weiter zu stärken und so sei der Club in guter Verfassung.

Adventskalender-Aktion und Kaminabende

Werner Schlingmann ließ die Mitglieder wissen, dass er seine Aufgabe mit viel Freude übers Jahr hin erfüllt habe – „es war für mich eine gute Zeit!“ Er ließ einige Punkte Revue passieren, erinnerte an das erfolgreiche Vinum, an die wieder von Christian Dürr und Stephan Schultes organisierte Adventskalender-Aktion, mit der die finanzielle Grundlage für größere Spenden gelegt worden sei. Weiter gehörten die Kaminabende und Charity-Aktionen sowie drei Neuaufnahmen in dieses Jahr. Schlingmann danke für so manche Unterstützung, besonders den engsten Mitstreitern im Vorstand, Sekretär Thomas Schneider und Finanzchef Rainer Wörz.

Die Präsidentschaft des Lions-Clubs geht nun für ein Jahr auf Stephan Schultes aus Altomünster über, der kurz über sein Jahresprogramm streifte und darlegte, was alles schon vorbereitet sei. Neben Vorträgen zu Themen, die mal Sport, dann auch Medizin berühren, kommen auch Musik und Philosophie nicht zu kurz.

Lions-Club will „Brücken bauen“ und schickt junge Leute nach England

Unter dem Stichwort „Brücken bauen“ will der Club jungen Leuten einen einwöchigen Aufenthalt in England ermöglichen. Auch gemeinsame Aktionen mit dem Rotary Club seien in ersten Gesprächen mit deren neuem Präsidenten Alexander Krammer schon besprochen. Das Team Dürr-Schultes sei schon wieder an der Planung für den beliebten Adventskalender; den Titel gestaltet dieses Mal der Künstler Fabian Oppolzer, seit geraumer Zeit Mitglied der Lions.

Schultes Leitwort „Sei a Mensch“ erinnert an den Sportjournalisten Marcel Reif

Als Leitwort für seine Präsidentschaft wählte Schultes die einfache Forderung „Sei a Mensch!“, eine Formulierung, die im vergangenen Jahr der Journalist Marcel Reif aus der Tradition seiner jüdischen Familie vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und an jeden Einzelnen gerichtet hat.

Den emotionalen Rahmen der sommerlichen Zusammenkunft gaben Blumen und Musik. Angelika Schlingmann wurde für viel Hintergrundarbeit im abgelaufenen Jahr mit einem großen Blumenstrauß überrascht. Und der Operntenor Philipp Meinhardt aus Aichach, seit wenigen Wochen Mitglied im Club, sang erst eine Arie aus „Madame Butterfly“ und zum Abschluss „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehár.