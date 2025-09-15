Das Fundament steht schon: Beim FC Affing wird ein Mobilfunkmast gebaut

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen; das Fundament ist schon fertig. Auf dem Gelände des FC Affing entsteht ein neuer, 30 Meter hoher Mobilfunkmast. Die Telekom errichtet dort einen Stahlgittermast, der den bisherigen Mobilfunkstandort in der Gemeinde ersetzen soll. Dessen Mietvertrag läuft zum Jahresende aus. Wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte, soll die neue Anlage Ende 2025 in Betrieb genommen werden.

Bis jetzt nutzt die Telekom einen Mobilfunkmasten auf dem Areal des früheren Sägewerkes an der Von-Gravenreuth-Straße. Als klar war, dass dieses Mietverhältnis in absehbarer Zeit enden wird, suchte das Unternehmen einen Ersatzstandort. Wie Affings Bürgermeister Markus Winklhofer berichtet, fasste die Telekom als Erstes wieder innerorts einen Standort ins Auge. Doch die Affinger Verwaltung suchte nach Alternativen und fand beim Sportgelände den idealen Standort. Wie der Telekom-Sprecher berichtet, sollen von dem neuen Mast neben dem Hauptort auch der Affinger Ortsteil Haunswies sowie die angrenzenden Zufahrtsstraßen profitieren.

Neuer Mobilfunkmast beim FC Affing: Die Bauarbeiten gehen in Kürze weiter

Nachdem das Fundament bereits fertiggestellt ist, soll voraussichtlich ab dem 15. September der Mast errichtet werden. In der noch verbleibenden Zeit bis Jahresende wird die Anlage dann noch mit der technischen Ausstattung, der Netz‑Anbindung und der Stromversorgung ausgerüstet. Der Standort wird laut Telekom 2G-, 4G- und 5G‑Dienste bereitstellen. Er soll außerdem eine sichere Ortung und Abdeckung bei Notfällen gewährleisten. Demnach unterstützen Telekom‑Standorte Advanced Mobile Location (AML) und das Warnsystem Cell Broadcast. Bei Notrufen an die 112 übermittelt AML automatisch den Standort des Anrufers an die Rettungsleitstelle. Cell Broadcast ermöglicht warnende Kurzmitteilungen an Mobiltelefone in der betroffenen Funkzelle, beispielsweise bei Großbränden, Gasexplosionen oder Überschwemmungen.

Der Affinger Gemeinderat hatte den neuen Mobilfunkstandort bereits vor zwei Jahren einstimmig abgesegnet. Damals sagte Bürgermeister Winklhofer: „Einen besseren Standort gibt es nicht.“ Der erhöhte Standort beim FC Affing gewährleiste eine bessere Flächenabdeckung der Funkleistung und der Mast liege außerhalb der Ortschaft. Auch das Einverständnis des FC Affing lag schon vor. Zudem versicherte Winklhofer, dass es mit der Einflugschneise des Flughafens keine Probleme gebe. Das sei untersucht worden. (ull/jca)