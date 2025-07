Neues Schuljahr: Aindlinger Grundschüler werden an die Mittelschule ausgelagert

Dass die Schülerzahl an der Aindlinger Grundschule steigen wird, war bereits vorhergesagt worden. Die Schuleinschreibung hat die Zahlen kürzlich bestätigt. So wird es im neuen Schuljahr wieder drei Eingangsklassen geben: zwei in Aindling und eine an der Nebenstelle in Todtenweis. Die Gesamtschülerzahl steigt um 16 Buben und Mädchen auf 238. Dadurch wird es im Grundschulgebäude in Aindling aber zu eng.

Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert, gab es auch in den beiden Schuljahren davor schon zwei erste Klassen in Aindling, davor reichte jeweils eine Eingangsklasse. Da die aktuellen Erstklässler und Zweitklässler aufrücken, sind je zwei Klassenzimmer pro Jahrgangsstufe zwei und drei erforderlich. Weil auch für die ABC-Schützen wieder zwei Klassenzimmer benötigt werden, fehlt ein Klassenzimmer. Deshalb kam die Idee auf, die vierte Klasse mit den schon etwas älteren Kindern ab dem neuen Schuljahr an die Mittelschule auszulagern. Dort bestehe ein „vorübergehender Überhang“ an Klassenzimmern. Das Gebäude war erst kürzlich für gut 13 Millionen Euro erweitert und saniert worden.

In der jüngsten Sitzung des Schulverbands Aindling entschieden die Mitglieder nun darüber, ob der Markt Aindling vorübergehend ein Klassenzimmer mit Nebenflächen an der Mittelschule anmieten kann. Der Grundsatzbeschluss ist laut Hitzler positiv ausgefallen. Das heißt, die Viertklässler können in einen Raum im Erdgeschoss ziehen und auch Toiletten, Pausenhof, Flure und andere Gemeinschaftsflächen mit nutzen. Zur Höhe der Miete machte die Aindlinger Bürgermeisterin keine Angaben.

Aindlinger Grundschule lagert Viertklässler aus: Fachlehrer sind schon bekannt

Wie Hitzler erklärte, biete es sich deshalb an, die Viertklässler auszulagern, weil sie auch zum Schwimmunterricht und zu anderem Fachunterricht bereits an die Mittelschule müssen. „Sie kennen die dortigen Fachlehrer schon“, so die Gemeindechefin. Hinzu kommt: Die Regierung von Schwaben sieht für die Grund- und Mittelschule am Lechrain Aindling ohnehin ein gemeinsames Raumprogramm vor. Deshalb müssen zunächst freie Kapazitäten an der Mittelschule genutzt werden, bevor „aufwendig und kostenintensiv“ neue Klassenräume an der Grundschule geschaffen werden.

Aus der Schülerprognose für die Grundschule geht hervor, dass die Schülerzahlen vermutlich bis 2029 weiter steigen, danach sollen sie wieder zurückgehen. Für die Mittelschule wird ein durchgehender Anstieg von aktuell 286 bis 331 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2029/30 prognostiziert. Ein Plus von 45 Kindern und Jugendlichen. Da im neuen Schuljahr aber zunächst nur sieben Kinder mehr kommen, ist die Aufnahme der Grundschüler laut Schulleiterin Brigitte Beck gut machbar. Danach müsse man sehen. Wie Hitzler betont, sind die Prognosen für die Mittelschule deutlich unsicherer, weil vorab nicht klar ist, wie viele Schüler an der Mittelschule bleiben oder an andere weiterführende Schulen wechseln.

Das sagt die Aindlinger Schulleiterin Brigitte Beck zum Umzug der Viertklässler

Für die Viertklässler ist der Umzug an die Mittelschule kein Problem, findet Hitzler. Manche Eltern würden das aber anders sehen. Einige klagten über einen längeren Schulweg. „Für die einen wird der Weg länger, für die anderen kürzer“, so Hitzler. Etliche Viertklässler hätten vielleicht auch bereits ältere Geschwisterkinder an der Mittelschule. Zudem ist sie überzeugt davon, dass Grundschüler und Mittelschüler gut miteinander auskommen werden. Auch während der Sanierung der Grundschule vor einiger Zeit waren jüngere Schüler an die weiterführende Schule ausgelagert.