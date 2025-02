In Aindling gibt es bald den schnellen Weg zum Ausweis

So sieht der sogenannte Speed-Capture-Kiosk der Stadt Gersthofen aus. Das Gerät erfasst und digitalisiert in wenigen Minuten ein biometrisches Foto, Fingerabdrücke und die eigene Unterschrift. Ähnliches soll bald in Aindling und in anderen Kommunen im Wittelsbacher Land möglich sein.

Foto: Marcus Merk