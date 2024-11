Der Winter kann kommen: Aindlings neuer Skiklub steht in den Startlöchern

Der Winter steht vor der Tür, wenngleich Schnee und Eis in vielen Regionen noch auf sich warten lassen. Damit wird es Zeit, an Freizeitaktivitäten zu denken, die typisch sind für die kommenden Wochen. Gerade Ski-Fans warten schon sehnsüchtig darauf, dass sie wieder eine Piste hinab sausen können. Am Lechrain gibt es nun eine neue Plattform für sie: Beim Skiklub Aindling können Brettlfans diesen Sport erlernen oder ihre Fähigkeiten auffrischen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechrain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis