Straßenbau in der Harthofstraße beginnt im September

In einem Teil der Harthofstraße im Aichacher Stadtteil Untergriesbach wurde die Wasserleitung erneuert, ebenso in der südlichen Schützenstraße. Jetzt wird die Straße im Abschnitt zwischen der Unterführung der Bundesstraße B300 und dem Maibaum an der Schützenstraße auf einer Länge von 300 Metern grundlegend erneuert. Den Auftrag dafür hat der Aichacher Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause in nichtöffentlicher Sitzung vergeben, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert im Anschluss informierte.

Den Straßenneuausbau übernimmt die Firma Schelle aus Pfaffenhofen. Die Kosten belaufen sich auf knapp 400.000 Euro. Wie der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Thalhofer berichtet, ist der Baubeginn für die Straßenbauarbeiten für Anfang/Mitte September vorgesehen, die Gesamtfertigstellung für Ende des Jahres. Die Wasserleitungsbauarbeiten werden nun in der Harthofstraße Ost bis zur Schiltberger Straße fortgesetzt. Wann danach der Straßenneuausbau erfolgt, muss der Stadtrat erst noch abwägen und entscheiden, so Thalhofer.

Arbeiten in der Schulstraße in Aichach dauern länger

Weiter an den Wasserleitungen gearbeitet wird in der Schulstraße in Aichach, und zwar zwei bis drei Monate länger als geplant. Michael Thalhofer erläutert die Gründe für die Verzögerung. Die Wasserleitungsbauarbeiten in Untergriesbach und in der Schulstraße wurden zusammen an eine Baufirma vergeben. Von 1,8 Kilometern Leitungslänge wurden inzwischen 1,1 Kilometer verlegt und von 70 Hausanschlüssen etwa 45 erneuert.

Wie Thalhofer berichtet, war eine aufwendige Spülbohrung unter der B300 erforderlich, außerdem zusätzlich die Erneuerung des Anton-Kaluscha-Weges. „Die Arbeiten im Bereich der privaten Hausanschlüsse waren bisher sehr aufwendig“, erklärt Thalhofer. Außerdem sind in Teilbereichen alte Spundwände vom damaligen Kanalbau als verlorene Schalung vorhanden, die den Einbau der neuen Wasserleitung erschweren.“ Dann habe die Baufirma auch mit zahlreichen bestehenden Spartenanlagen zu kämpfen, zum Beispiel Strom, Telefon, Nahwärme und Gas. Auch die erforderlichen Druckprüfungen und Wasserproben seien teils nicht in Ordnung, sodass Wartezeiten erforderlich wurden.

Straßenbau in der Schulstraße ab dem nächsten Jahr

Die Arbeiten in der Schulstraße gehen laut Thalhofer ab September weiter. „Dann statt mit zwei Bautrupps sogar mit drei, weil gleichzeitig noch in Teilbereichen Kanalsanierungs- und Kanalanschlussarbeiten mit ausgeführt werden.“

Die Baustelle in der Schulstraße dauert länger als geplant. Foto: Dominik Durner (Archivbild)

Insgesamt ist die Fertigstellung für Ende des Jahres eingeplant. Wegen der genannten Erschwernisse und Punkte verlängert sich die ursprüngliche Bauzeit um etwa zwei bis drei Monate, allerdings dann auch schon mit den erforderlichen Kanalarbeiten. Der Straßenbau soll ab dem nächsten Jahr folgen.

Busse fahren Ersatzhaltestelle in Aichach an

Der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV) meldet, dass die Regionalbuslinien 205, 206, 209, 221, 222, 226, 227, 228, 230, 240, 241, 242, 244 und 250 wegen der längeren Bauarbeiten weiterhin innerörtlich über die Freisinger Straße umgeleitet werden. Die Haltestelle „Schulstraße“ wird nicht anfahren. Fahrgäste können auf die Haltestelle „Martinstraße“ ausweichen. Bei der AVV-Regionalbuslinie 242 entfallen jedoch die Haltestellen „Schulstraße“ und „Martinstraße“.